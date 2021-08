Análisis Post: Lamela sigue dando alegrías a Lopetegui

Segunda jornada de LaLiga para los pupilos de Julen Lopetegui. El Sevilla viajaba a Getafe con firme intención de seguir sumando de a tres en la competición doméstica. El conjunto sevillista salió con un once de plenas garantías, sistema 4-2-3-1 con tres medias puntas. Bono volvía a defender la meta sevillista tras perderse el primer partido de liga, en defensa, linea de gala con Marcos Acuñacomo lateral izquierdo, centrales Diego Carlos y Koundé, que volvió a ser titular a pesar de los continuados rumores de su venta al Chelsea, por la derecha el siempre incombustible Jesús Navas. En el medio Fernando y Joan Jordán, tres medias puntas para Óscar, que sigue gozando de la confianza de Lopetegui, el "Papu" y Suso, para terminar arriba con Youssef En-Nesyri. Por parte del Getafe, Michel jugaría con un 4-4-2 con David Soria bajos los palos, defensa para Damián, Mitrovic, Djené y Olivera. Centro del campo para Maksimovic y Arambarri, por las bandas Aleñá y el ex-sevillista Vitolo y arriba dos puntas, Ünal y Sandro que también cuenta con pasado en el club hispalense.

El partido comenzó con un Getafe intenso, su presión adelantada dificultaba la salida de balón de los jugadores sevillistas, los jugadores nervionenses tampoco estuvieron muy acertados en el pase cometiendo varios errores a la hora de desplazar el balón en largo o a la hora de asociarse en corto. En los minutos en los que el Sevilla era dominador del balón apenas se vio peligro. Una circulación lenta del balón y una posesión intrascendente que lo único que hacia era que el Getafe no tocase el balón, pero no sirvió para generar peligro. El Sevilla pecó de muy poca profundidad en toda la primera parte. Suso fue el jugador más acertado a la hora de filtrar pases, pero no acababan surgiendo el efecto deseado en ataque. Primera parte gris de un Sevilla que se estaba viendo superado por un Getafe serio y compacto, pero con también con la pólvora mojada.

Los cambios le cambiaron la cara al Sevilla

El Sevilla quería mostrar otra imagen en la segunda mitad y dió entrada a Lamela y a Rakitic para tener más control del balón y hacer buen uso de la posición, salieron del terreno de juego Suso y el "Papu", este último no tuvo su día y además se marchó amonestado al banquillo. El ingreso del croata al terreno de juego dotó al Sevilla de más control, algo que no se había dado en la primera mitad, en el caso de Lamela, estuvo un poco más desaparecido que en el primer encuentro, pero le aguardaría un gran final al argentino. También debutó con la elástica rojiblanca Rafa Mir, que entró al campo a la hora de juego, no debutaron Montiel y Augustinsson, les tocará esperar.

El partido se fue poniendo duro con varias faltas, pero los cambios hicieron que el Sevilla se soltase y comenzase a llegar más al área, fruto de ello llegó el gol de En-Nesyri, el cual se anuló por fuera de juego. La asociación En-Nesyri-Mir funcionó muy bien en los minutos en los que el equipo jugó con dos puntas, el cambio de dibujo mejoró definitivamente a el equipo. El partido se acababa y dos de los jugadores de refresco se encargarían de dar la victoria al Sevilla en el último minuto, Rafa Mir estrelló en el palo su definición, rebote el cual le cayó franco a Lamela que solo tuvo que empujarla. El argentino esta de dulce y casi siempre donde debe estar. Lopetegui volvió a acertar con los cambios, Lamela volvió a ver portería y el Sevilla volvió a sumar de tres encaramándose a la parte alta de la tabla.