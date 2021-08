Bartra, Pezzella y Camarasa ya están a las órdenes de Pellegrini

La plantilla del Real Betis sumará tres nuevos efectivos al plantel que estará a las órdenes de Pellegrini el próximo partido liguero. El técnico verdiblanco podrá contar, al fin, con una nómina de futbolistas suficiente para poner fin a la carencia de efectivos defensivos que ha sufrido su equipo en los dos primeros encuentros de liga.

El central argentino German Pezzella se ha incorporado a los entrenamientos después de que se hiciera oficial su fichaje el pasado jueves. Tras realizar las pruebas médicas correspondientes, y después de que la plantilla disfrutara de dos días de descanso tras el partido frente al Cádiz, el argentino ha sido uno más en el primer entrenamiento semanal del equipo. El central ha realizado la pretemporada con la Fiorentina y ha disputado un encuentro de la Serie A italiana esta campaña, por lo que se encuentra en perfecto estado para medirse al Real Madrid el próximo sábado. Sin embargo, el jugador aún no ha sido inscrito en LaLiga, y es posible que no pueda ser incluido en la convocatoria si Antonio Cordón no da salida antes a alguno de los descartes.

También se han puesto a las órdenes del 'Ingeniero' dos de los jugadores que acusaban problemas musculares. Marc Bartra, que se perdió gran parte de la pretemporada y aún no ha disputado ningún minuto en LaLiga, parece haber superado sus problemas físicos y estará en la convocatoria frente al Real Madrid.

Por su parte, Víctor Camarasa, que se lesionó en el partido de pretemporada frente al Leeds y que ya llevaba una semana trabajando con sus compañeros a un ritmo inferior, también ha entrenado con normalidad. El caso del centrocampista es distinto por el largo periodo de recuperación que acaba de superar, y porque el club no tiene urgencias en su posición como sí las tiene en la retaguardia, por lo que lo más probable será verlo competir tras el primer parón liguero y no frente al club blanco.

Otro que se ha dejado ver por la ciudad deportiva del Real Betis ha sido Diego Lainez. El internacional mexicano ha concluido sus quince días de vacaciones tras la disputa de los Juegos Olímpicos, pero continúa recuperándose de la lesión que sufrió en su tobillo. El propio jugador estimó que obtendría el alta a finales de la próxima semana en unas declaraciones para Betis TV, y que estará disponible tras el parón liguero.