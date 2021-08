Coudet: "Fue un partido durísimo contra un rival durísimo"

Segundo partido de la temporada y el RC Celta continúa sin conocer la victoria. Una derrota ante el vigente campeón, el Atlético de Madrid, y un empate ante Osasuna han sido los resultados cosechados por el equipo dirigido por Eduardo Coudet en estas dos primeras jornadas.

Rival complicado

Los 'rojillos' siempre se han caracterizado por ser un rival difícil para los gallegos. "Le doy valor a este empate tal y como se dieron las circunstancias, en un campo que se le hace muy esquivo al Celta históricamente y ante un rival muy duro", afirmaba el técnico celeste, quien se refirió además al estilo de juego del conjunto navarro: "Hemos sufrido lo que pasa normalmente en este estadio. Un rival que centra mucho y que tiene muy buen juego aéreo. El partido anterior lo hizo y hoy lo volvió a hacer. Juegan muy bien a eso y es un equipo trabajado y durísimo, así que el valor del punto es importante". Además se reafirmó en la teoría de que el trabajo y el esfuerzo dan sus frutos: "Ahora a trabajar, quizás he tenido algunas dificultades para pensar en el próximo juego, pero trataremos de hacer una gran semana, todavía no estamos en nuestra mejor forma, podemos hacerlo mejor y hace falta trabajo”.

Lesión de Kevin

Una de esas circunstancias que afectaron al transcurso del partido de las que hablaba el argentino fue la lesión de Kevin Vázquez. El de Nigrán, que había ocupado el puesto de Hugo Mallo en este encuentro por la sanción de la primera jornada, se tuvo que retirar lesionado del terreno de juego a menos de diez minutos del final del tiempo reglamentario. "No podemos anticiparnos, pero algo sucedió por lo que me dijo el doctor. Ojalá no sea nada, pero, para ser sinceros, será el pómulo o la mandíbula y seguramente será algo de tiempo", lamentaba el entrenador 'celtiña'.

@Keva_07, baja entre 3 y 4 semanas.



El TAC confirma la fractura del malar.

No será necesaria cirugía.

Necesitará una máscara protectora.



¡Ánimo, Kevin!

Falta de gol

El partido finalizó con un empate a cero y con ningún remate a puerta por parte de los visitantes. El 'Chacho' se refirió a esta falta de acierto: "Me parece que no estuvimos muy precisos y que necesitamos mejorar el finalizar más continuamente. Tenemos todo jugadores de buen pie y eso, a veces, hasta que lo acomodas, muchas veces te enamoras de la jugada y no del arco. Eso es lo que me parece a mí, que quizás estamos queriendo dar un toque de más, nos gusta demasiado la jugada y no prestamos tanta atención a la finalización. Pero bueno, es algo que ya vengo hablando con los jugadores y que tenemos que trabajar y mejorar". Además, se mostró autocrítico y elogió la calidad de sus jugadores: "Si el equipo no juega mejor, es culpa mía, porque tengo buenos jugadores. Tengo que trabajar".

La actuación de Dituro

El gran héroe de la noche fue Matías Dituro, cuya soberbia actuación lo llevó a proclamarse como MVP de la jornada 2 en LaLiga. El técnico del conjunto olívico quiso remarcar esta gran actuación de su guardameta, quien, nada más llegar, ya se ha hecho con el puesto de titular en la portería del RC Celta: "Ha tenido una participación activa importante. Atajó un penal y sacó alguna pelota importante y para eso están los porteros. Lo trajimos para atajar y sí que ha tenido una buena actuación. No me gusta remarcar los casos individuales, pero ha tenido una buena noche".

Damas y caballeros, con todos ustedes...



𝔼𝕃 𝕄𝕍ℙ 𝔻𝔼 𝕃𝔸 𝕁𝕆ℝℕ𝔸𝔻𝔸 𝟚



El partidazo de @DituroMatias le convierte en el jugador más valioso de la jornada en @FantasyLaLiga ¡Felicidades!

Comienzo de Liga igualado

No es de extrañar que los inicios de competición pueden ser complicados debido a la falta de ritmo y a las incorporaciones tardías, entre otras cosas. Un tema al que se ha querido referir el argentino en la rueda de prensa: "En cuanto a mi equipo es verdad que lo podemos hacer mejor, pero todos los equipo nos encontramos con dificultades de lo que nos está pasando. Fue un año muy complicado y con todas las competiciones (Copa América, Concacaf, Eurocopa…) y, en nuestro caso, no le pudimos dar vacaciones a los jugadores que vinieron, porque esto arrancó y los necesitamos. Que no suene a excusa ni mía ni de todos los demás. Seguramente, a medida que vayan pasando las fechas, se van a ver partidos mucho mejores y más atractivos, pero se necesita trabajo y necesitamos completarnos todos. Me parece que el ritmo de juego también influye, a todos nos ha pasado de tener que suspender amistosos y si los arranques normalmente cuestan, en este coincido en que se ven los partidos mucho más duros y trabados. Tiempo y trabajo".

El penalti

Como sucede en todos los partidos, una jugada dudosa y la polémica está servida. En este caso, un penalti muy dudoso fue el desencadenante de dicha polémica. "Lo ví recién en una imagen que me enseñaron. Parece que es fuera, pero para eso están el VAR y el árbitro. Yo solo vine a responder preguntas, no quiero más problemas, en la próxima fecha quiero estar sentado ahí tranquilo, con las manos atadas, porque por gesticular me cayeron dos fechas de suspensión y es terrible estar fuera para los que nos gusta. Focalizarme en el arbitraje no es la idea y nunca lo hago", comentaba, a la par que bromeaba, el técnico celeste.

Resumen del encuentro

Para finalizar, Eduardo Coudet, realizó un resumen de lo que fue el partido para él: "El resumen general es que fue un partido durísimo contra un rival durísimo y en un estadio al que hay que venir y es difícil. Vuelvo a decir que con las circunstancias que se dieron nos llevamos un buen punto".

