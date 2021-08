Rochina: "He seguido mucho al club y tengo ese sentimiento de pertenencia"

El futbolista Rubén Rochina ha regresado al Granada CF como un jugador "más completo", como él mismo ha comentado en su presentación en la sala de prensa del estadio Nuevo Los Cármenes este martes. El centrocampista ha asegurado que desde que se marchó, ha seguido mucho al club y tiene "ese sentimiento de pertenencia", aunque solo estuviera dos temporadas en el equipo. "Aquí empecé a crecer como futbolista y esos buenos recuerdos se valoran mucho y eran un punto a favor para volver aquí", ha indicado. Rochina también ha comentado que siempre ha sentido "un cariño especial" por el Granada CF, más que por otros clubes por los que ha pasado a lo largo de su carrera, y que ha notado "el cariño de la gente" siempre. "Se agradece y esto hace que tenga más pertenencia a este club, que dé ese puntito de más, porque se lo merecen", ha señalado.

Rochina ha comentado que tenía "la esperanza de que se diera la situación, como así ha sido" de volver a fichar por el Granada CF, pero que en este mercado tan "atípico" es cierto que ha tenido "altibajos" y "pensamientos de que la opción que barajas como prioridad no se va a dar". El valenciano vuelve al Granada CF tras "crecer como futbolista" y con la capacidad de adaptarse a diferentes posiciones. Sobre en cúal se siente mejor, Rochina ha comentado que "en la zona de ataque, en la mediapunta, de extremo con tendencia a ir hacia dentro y en la posición de interior", donde ha jugado bastante en el Levante y también le gusta.

Rochina ha crecido como futbolista y también el Granada CF ha crecido desde que él se marchó del club rumbo al Rubin Kazan. "El club ha tenido una evolución impresionante. El listó está muy alto. Tenemos que seguir creciendo como club y entre todos será posible", ha señalado.

El futbolista de Sagunto no ha realizado pretemporada, por lo que todavía no tiene un óptimo estado físico. Rochina ha comentado que también él tiene la duda de cuándo estará disponible para jugar cuando ha sido cuestionado por ello. El centrocampista ha asegurado que ha trabajado "mes y medio con un entrenador personal, pero el fútbol es un deporte de contacto y no se consigue lo mismo". "Tengo muchas ganas de estar con el equipo lo antes posible, eso lleva su proceso y adaptación. Me encuentro muy bien. Estoy haciendo parte con el equipo ya. La idea es ya después del parón, si el entrenador lo decide, poder ayudar al equipo", ha apuntado.

El valenciano siguió desde un palco del estadio Nuevo Los Cármenes el partido contra el Valencia CF del pasado sábado. Rochina ha comentado que sus compañeros "compitieron muy bien". "Compiten como pocos y eso es un punto a favor y difícil de conseguir", ha señalado. En cuanto a la mejoría que puede tener el equipo, Rochina ha dicho que cree que el cambio de estilo "no se consigue de un día para otro", que es "un proceso" y "conlleva mucha mejora para que el equipo juegue mejor y sea capaz de entender la idea del entrenador".

"Para sumar y aportar lo máximo" llega Rochina al Granada CF. El futbolista valora que haya competencia en su puesto porque ha asegurado que es "buena". "He convivido con ella en el Levante y lo conseguí. Quiero ayudar a mis compañeros, aportar al equipo y a todo nos gusta jugar", ha agregado. Rochina ha comentado que la última temporada en el Levante es en la que mejor se ha encontrado ya que ha sufrido menos lesiones y ahora es un futbolista "mucho más profesional". "Los jugadores nos cuidamos más. A nivel de experiencia de jugador no tengo duda de que soy un jugador más completo que años atrás", ha añadido.

El director deportivo del Granada CF, Pep Boada, ha acompañado a Rubén Rochina en su presentación, al que le ha dado la bienvenida "a su casa" y le ha agradecido el "esfuerzo y el compromiso por formar parte de este proyecto". "Su nombre ha salido en las quinielas que se van haciendo. Lo hemos tenido muy en mente por calidades futbolístas y humanas. El mercado marca las pautas. Teníamoo unas prioridaes que cubirmos con el portero. El enamoramiento desde el principio ha hecho que se haya mantenido viva la llama y la persona en la que hemos pensado y hemos podido hacer era Rochina. Viene a sumar desde el minuto cero. Es un día de reeencuentros, esta ha sido su casa y yo también vuelvo a reencontrarme con él. Hace 15 años inició un proyecto en Barcelona que tuve la oportunidad de vivirlo con él. Sus características no hace falta que las diga, ya las conocéis", ha comentado.

Rochina, tras su presentación en la sala de prensa, se ha enfundado la equipación del Granada CF y ha saltado al césped a recibir el cariño de los aficionados granadinistas que se han acercado al estadio para ver al jugador.

Rochina en su presentación en Los Cármenes | Foto: MJ Ramírez

Boada da por cerrada la plantilla, aunque "puede haber movimientos"

Tras el fichaje de Rochina, Pep Boada ha dado por cerrada la plantilla del Granada CF en cuanto a incorporaciones, aunque ha asegurado que hasta el 31 de agosto están "concienciados de que puede haber movimientos" y "preparados para cualquier cosa que pueda surgir". "Rochina se incorpora porque tuvimos la cesión de Antoñín al Málaga. Estamos contentos con la plantilla que tenemos, pero estamos a la expectativa de lo que pueda pasar", ha comentado respecto a posibles salidas, ya que ha varios clubes interesados en jugadores como Foulquier o Duarte. También hay varios jugadores con los que no cuenta el entrenador Robert Moreno y sobre esto, Pep Boada ha dicho que intentarán "tener la plantilla más competitiva" y "si no entra en los planes del míster un jugador" estarán "pendientes de poder ayudar en ese sentido".