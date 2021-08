Lo más destacado de la Rueda de Prensa de José María Muñoz

Lo primero que quería hablar el administrador era sobre la campaña de abonados, dice lo siguiente: “Quiero agradecer a los 7000 aficionados que estuvieron ante el Mirandés… Desconocíamos la acogida que iba a tener, y no sabemos cómo va a ir la situación. Estamos planificando a dos semanas vista. No podemos sacar abonos porque solamente pueden entrar 7000 en estos momentos. Es imposible. ¿Hacemos un sorteo? La solución es vender entradas sueltas… Tenemos muchas restricciones y no podemos sacar la campaña de abonos. Ya nos gustaría”.

”El abono de esta temporada será similar al de la 19/20. Los precios son similares… No podemos sacar una campaña de abonos con 18500 y hacer un sorteo de 7000… Nuestro objetivo son los 20000 abonados cuando podamos sacarlas, que no podemos de momento y esperamos que sea el próximo fin de semana”.

Continuaba hablando acerca del acuerdo del CVC y LaLiga: “Es un préstamo participativo. Es algo a Carballo entre capital social y un préstamo a largo plazo… LaLiga no está vendiendo sin más, está haciendo una alianza para cambiar ese modelo. No es que este muerto el fútbol, es que hay que cambiarlo. LaLiga no puede seguir así. LaLiga nos va a obligar a cambiar estructuras… Todos los clubes lo tienen muy claro… Hubo debate y preguntas, pero 38 clubes votaron a favor”.

”¿Dónde se va a destinar el dinero? Se está preparando un plan de negocio. La apuesta es por la digitalización y la profesionalización. Hay un 70% para infraestructura y tiene que ir destinado fundamentalmente para la ciudad deportiva”.

Respondiendo a preguntas de los medios

Tema deportivo y Manolo Gaspar:

A nivel deportivo hará la valoración Manolo Gaspar cuando acabe el mercado de fichajes. Tengo mucha ilusión, veo intensidad, ganas y compañerismo en los entrenamientos.

Economía del club:

A 30 de junio del pasado año estábamos en negativo en 4M, actualmente estamos en positivo en 1M. Hemos dado la vuelta a la situación. Hemos tenido que hacer dos eres, y pese a todas las contingencias, la deuda está por debajo.

La academia:

Sí, con ese dinero se terminaría la academia. Otra cosa es que durante la construcción surjan problemas. La finalización podría ser en tres años. Depende de cómo se reciban esos fondos. Lo del 15% es para clubes que estén o no excedidos, y tiene un límite que es el 25% de la cifra de negocios. Hay que devolverlo a los 4 años, un porcentaje cada año.

Caso Al-Thani

Van a recurrir en casación al Tribunal Supremo la familia Al-Thani. El capital social en estos momentos, el dominio directo-indirecto de la familia Al-Tani es de 50,33%. No tengo interés en quedarme aquí, es una medida cautelar, y estaré aquí mientras dure y mientras se considere correcto en el juzgado.

Su estancia en el puesto de AJ:

No sé si lo saben, pero la renovación es automática. Hace unos días se sacaba una providencia por la que me renovaron por 6 meses. Me pueden renovar por 7 años, pero cuando no sea necesario habrá un cese. No hay una fecha de caducidad, mientras siga habiendo esta medida cautelar, estaré en el puesto.

La inscripción de jugadores:

Este año no hay ningún solo contrato en el que haya habido problema de inscripción, para mí el cambio es radical. No hay color. Yo soy la punta del iceberg, y hay mucha gente por detrás trabajando.