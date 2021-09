Casemiro, hasta 2025

Carlos Henrique Casemiro ha firmado este viernes un nuevo contrato, extendiendo su estancia en Madrid hasta el 30 de junio de 2025.

El Real Madrid se está blindando a costa de renovaciones y esta vez ha sido el brasileño. Ha surgido una cadena de renovaciones a sus estrellas para evitar a los jeques. Thibaut Courtois, Karim Benzema o Federico Valverde ya han ampliado sus contratos y ahora Casemiro.

Trayecto como madridista

El jugador a sus 29 años, afronta su octava temporada como jugador blanco. Una campaña más con el mediocentro de oro, el mediocentro que a dado tantas alegrías al Real Madrid. Uno de los artífices de las tres últimas Champions League, siendo titular junto a Luka Modric y Toni Kroos.

Con Zidane fue un pilar clave para conquistar Europa y ahora con Ancelotti no parece que vaya a ser menos. El mediocentro es titular indiscutible y no hay compañero que le quite el puesto, teniendo en cuenta que se tuvo que buscar la vida tras no contar con el técnico en primeras estancias.

En la temporada 2014/15, estuvo cedido en el Oporto en busca de minutos y desarrollarse como jugador. En la temporada siguiente, volvió para quedarse en la capital española y así fue.

A día de hoy, Casemiro es el guardia del Real Madrid, el gobernador del medio del campo e indiscutible con equipo y selección. El Real Madrid y Casemiro se entienden y se necesitan para estar en la cima. La afición blanca aprueba esta renovación.

Estadísticas en el Real Madrid

Casemiro ha disputado 288 partidos como madridista y anotando hasta 30 goles. Además de su faceta como defensor, sus 185 centímetros le han servido para ser un goleador por arriba. Incontables son las situaciones en las que el Kroos ha dirigido su centro hacía la testa del brasileño.

La cabina de trofeos de Casemiro está repleta. El brasileño tiene en su palmarés 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey, 2 Supercopas de España y muchas más que le quedan por levantar.