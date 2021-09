Yangel Herrera, refuerzo de lujo para la medular perica

A pocas horas para cerrarse el mercado estival el Espanyol a través de sus redes sociales anunció la llegada de centrocampista todoterreno, el venezolano Yangel Herrera, jugador que pertenece al Manchester City y al día de hoy no ha logrado convencer a Pep Guardiola para formar parte de equipo inglés.

El venezolano fue anunciado con un tweet muy particular del Espanyol, donde hacían alusión a una popular película como Yangeles y Demonios y a Herrera diciendo: "Mis panas pericos, aquí está vuestro Yangel".

El Manchester City adquirió los derechos del venezolano en el 2017, y a partir de eso ha acumulado varias cesiones, la primera fue al New York City donde compartió vestuario y aprendió de uno de los mejores centrocampistas de la historia, Andrea Pirlo. En la MLS anotó un gol y repartió cuatro asistencias

Europa te llama

Era el momento de saltar a Europa, y el City aceptó en enero de 2019 una solicitud del Huesca para jugar el resto de la temporada cedido. No fue un jugador determinante porque no anotó ni asistió en su primera experiencia en el viejo continente, pero ganó galones que le permitieron quedarse en LaLiga, llamando la atención del Granada.

Hizo las maletas y jugó las últimas dos temporadas cedido en el Granada de Diego Martínez, quién logró grandes cosas en un equipo con poco presupuesto. Herrera, en esas dos temporadas, fue uno de los pilares del equipo, se asentó en el mediocampo y se convirtió en un jugador importante en cada once que sacaba Martínez.

Twitter: Granada oficial

En el mercado estival del 2020 estuvo muy cerca de irse al Valencia, incluso se produjeron reuniones en la capital del Turia, pero finalmente la llegada del venezolano no se dio, ya que ocupaba plaza de extracomunitario y no tenían ninguna disponible, con Maxi Gómez, Kang in Lee y Gabriel Paulista.

Finalmente Yangel se quedó en el Granada para jugar la Europa League, donde consiguieron una gran actuación llegando a los cuartos de final, eliminados por el subcampeón, Manchester United.

¿Qué puede aportar Yangel a los pericos?

Yangel es un futbolista con unas cualidades impresionantes, es un mediocampista de esos que ahora se le llama "Box to box", es omnipresente en la cancha, ayuda al equipo tanto en fase ofensiva, como defensiva. Tiene muy buena visión de juego, y además es muy buen rematador a la distancia y de cabeza.

Es un líder dentro de la cancha, lo viene demostrando desde muy joven con la selección nacional de Venezuela, lideró al equipo que se consagró subcampeón mundial sub 20 en 2017, llevando la cinta de capitán y guiando a los suyos en la cancha, es un director técnico dentro del terreno de juego.

Le aportará a los pericos muchas opciones en la mitad de la cancha, ya que es un mediocampista polifuncional, que te puede hacer labores de destrucción y construcción con mucha calidad.