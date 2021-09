La rueda de prensa de las presentaciones de Antoñín, Víctor Gómez, Gassama

Continúa el Málaga CF con las presentaciones, esta vez de tres magníficos jugadores, Sekou Gassama, Antoñín y Víctor Gómez.

Dos delanteros, Sekou un delantero más de área y Antoñín algo más móvil y un lateral derecho como Víctor Gómez, uno de los mejores de la categoría.

"Todo es más o menos igual, aunque hay gente que se ha ido y ha venido. Se del club que se trata, y a pesar de la gente, el club sigue siendo el mismo. Son amigos -Kevin y Luis Muñoz-, me he criado con ellos. Es un orgullo que tres chavales de barrio estén en el primer equipo. Es un placer poder jugar con ellos", comentó sobre la situación que atraviesa la plantilla’, decía el jugador sobre su vuelta a Málaga.

‘Mi vuelta yo la tenía clara desde el primer momento. Jugando en casa con este magnífico grupo da ganas de venir aquí’.

Víctor Gómez

‘Creo que no podemos poner un objetivo a largo plazo. Tenemos que ir partido a partido. Cuando superemos al Almería veremos con el Girona. No debemos pensar en playoff, sino centrarnos en el equipo y trabajar. A partir de ahí veremos las esperanzas que podemos tener’, habla del objetivo del equipo.

‘Yo creo que el equipo tuvo una actuación magnífica ante el Alcorcón. No creo que haya que mirar quien ha sido el mejor del encuentro, sino que el equipo ha evolucionado desde el partido en Ibiza’, sobre su actuación ante el Alcorcón el la que mucha gente le da MVP del encuentro.

Sekou Gassama

‘Hablando con Manolo, te transmite la confianza y las ganas de venir al club. El Málaga es un club histórico tanto a nivel nacional como de Europa. La magnitud que tiene la afición y cómo se vuelca en el equipo te invita a venir aquí’, habla también de su llegada.

‘Las nuevas incorporaciones y las salidas que falten son cosas del club. A nivel personal yo estoy aquí que es lo que quería. Quiero agradecer a la afición y a Manolo el recibimiento’, respondiendo una pregunta acerca del mercado.

‘Siempre he querido estar aquí. Desde fuera ves al Málaga y su afición y te incita e invita a venir. Como dice Manolo, siempre he estado en contacto con él y ahora me ha dado esta oportunidad, además de la confianza para poder venir’.

‘Aquí he jugado ya en La Rosaleda con otra camiseta y además hice gol. Espero celebrar muchos goles en este estadio. No me marco cifras porque lo importante es ayudar al equipo’, sus ganas de jugar en La Rosaleda.

Manolo Gaspar

‘La apuesta de Ismael sigue siendo firme todavía. Mi trabajo es hacer una plantilla lo más competitiva posible. Es un jugador polivalente y la decisión es suya. Si decide quedarse, es lo que quiere el club; si quiere minutos, le ayudaremos. Es y ha sido una apuesta del club’, habla sobre la posible cesión de Ismael Casas.

Caso Ontiveros: ‘El día 2 hablaré y contaré lo que ha pasado.’

‘Todos los jugadores saben cuales son las situaciones y todo esta planteado ya. Aunque hasta el 31 puede haber un movimiento', los últimos movimientos del mercado.

‘Lo de Benkhemassa es una rescisión de mutuo acuerdo. Benkhemassa nos lo ha puesto muy fácil’.