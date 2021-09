Monchi: "No estoy al 100% contento con la planificación"

El director deportivo del Sevilla convocó una rueda de prensa, este martes a la 13:00, frente a todos los medios para responder las preguntas y las dudas sobre este final de mercado. Que ha sido emitida en la televisión oficial del Sevilla FC y en el canal de YouTube del propio club.

Al empezar Monchi dejaba claro que no estaba al 100% contento con la planificación, debido a que las salidas que se esperaban no se han producido. Aunque también dejó caer que hay tres operaciones aún abiertas a falta de acuerdo que pueden darse a lo largo del día.

Le preguntaban si todos los jugadores que han llegado al equipo, eran las primeras opciones que tenía el club, a lo que respondió: "Todos los jugadores que han llegado han pasado todos los filtros necesarios y eran los jugadores apetecidos".

Sobre la posible salida y el culebrón que se ha generado con Jules Kounde, debido al interés del Chelsea. Este tema fue el más repetido en toda la entrevista, al cuál Monchi ha respondido tranquilamente y explicándolo todo bien, "Kounde tiene las mismas posibilidades de salir que el resto de compañeros con cláusula, de aquí a las doce de la noche. La única oferta que ha habido ha sido del Chelsea y no satisfacía nuestros intereses." También aclaró que no hay contacto con el Chelsea desde el viernes.

También salió la duda de porque no viajó Kounde a Elche, a lo que Monchi respondió: "Que Jules no viajara a Elche fue una decisión tomada por todas las partes, debido a que el jugador no se encontraba al 100%"

Lucas Ocampos también salió por el tema de su lesión, Monchi dijo a esto que la no salida del parte médico del argentino es decisión suya, del director deportivo. Pero que el jugador está mejor y que espera que se ponga bajo las órdenes de Lopetegui lo antes posible.

En relación a la lista de la UEFA Champions League, aún no se sabe nada, de que jugadores van a completarla, debido a que la plantilla aún puede sufrir movimientos a lo largo de la tarde.