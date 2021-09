Diez madridistas citados con sus selecciones

Como es costumbre, en cada ventana de la fecha FIFA, el Real Madrid causa baja de varios futbolistas que se van con sus selecciones a disputar partidos de eliminatorias o amistosos y esta ventana no ha sido la excepción, hasta 10 futbolistas han viajado para buscar la clasificación al mundial de Qatar 2022.

Cuatro de esos diez jugadores viajan a Suramérica, Casemiro, Militao y Vinicius Jr se unen a la 'verdeamarela', mientras que Fede Valverde se fue con la selección charrúa. Por su parte, los otros seis jugadores se quedan en Europa a disputar la triple jornada eliminatoria, Thibaut Courtois y Eden Hazard con Bélgica, Luka Jovic con Serbia, Karim Benzema con Francia, Gareth Bale con Gales y David Alaba con Austria.

Luego de tanta polémica, donde LaLiga sacó un comunicado indicando que iba a apoyar a los clubes que decidieran no ceder a sus selecciones, sin embargo, todo ocurrió como de costumbre y los jugadores fueron a disputar los partidos.

Casemiro, Militao y Vinicius Jr, a mantener el invicto

Los brasileños buscarán mantener el invicto de su selección cuando visiten a Chile a las 3 horas del viernes 3 de septiembre. Luego recibirán a la Argentina de Messi el domingo 5 de septiembre a las 21 horas, y cerrarán la triple fecha también en Brasil recibiendo a Perú el viernes 10 de septiembre a las 2:30 horas.

Foto: Brasil

Casemiro es titular indiscutible con Tite, mientras que Militao debe ganarse el puesto ante Thiago Silva y Marquinhos. Vinicius Jr la tiene más difícil con tanta competencia arriba, Neymar, Richarlison, Paquetá, Firmino, Gabriel Jesús, Gabriel Barbosa y Raphinha. Sin embargo, Vinicius Jr es único entre los mencionados.

Fede Valverde y Uruguay

A pesar de que la selección charrúa no podrá contar ni con Luis Suárez ni Edison Cavani por lesión. Uruguay no deja de ser un equipo muy peligroso, a la par de incómodo. La garra charrúa es fundamental a la hora de afrontar este tipo de partidos. Los uruguayos visitarán en la primera fecha Perú en Lima el viernes 3 de septiembre a las 3 horas. Luego estarán recibiendo en el Centenario de Montevideo a Bolivia a las 0 horas del lunes 6 de septiembre, y finalizan la triple fecha en casa también ante Ecuador el viernes 10 de septiembre a las 12:30 horas.

Eliminatorias europeas

Por su parte, otros seis madridistas estarán disputando los partidos de la triple fecha de la UEFA. Los belgas Courtois y Hazard van a Estonia para enfrentarse con la selección de este país este jueves 2 de septiembre a las 20:45. Luego se trasladan a casa para hacer lo propio ante el seleccionado de República Checa el próximo 5 de septiembre a las 20:45. Y para finalizar la triple fecha, viajan a Bielorrusia para jugar el 8 de septiembre a las 20:45. Aunque en la actualidad Courtois es más titular que Hazard en los diablos rojos, no cabe duda que Eden tiene muchas posibilidades de disputar bastantes minutos, mientras que de 'Tibu' no se extraña que juegue los 270 minutos.

Foto: AS

Karim Benzema por su parte, sigue ratificando su buen momento de forma y volvió a ser llamado por Didier Deschamps para formar ataque con Griezmann y Mbappé, dos de los jugadores que más agitaron el mercado de fichajes en su último día. Los franceses recibirán en casa a Bosnia y a Finlandia este miércoles 1 de septiembre y el próximo 7 septiembre respectivamente, mientras que en medio tendrán el viaje a Ucrania para jugar el 4 del mismo mes. Todos los encuentros se jugarán a las 20:45.

Gareth Bale una vez más regresa a comandar su selección, aunque en el caso de Gales, solo estarán disputando dos partidos. El primero de ellos será ante su similar de Bielorrusia en Minsk el 5 de septiembre a las 15 horas, mientras que el segundo partido lo jugarán en casa recibiendo a la selección de Estonia, encuentro que se disputará a las 20:45 horas el 8 de septiembre.

David Alaba, una de las últimas y flamantes incorporaciones del equipo blanco, como algo normal, es citado con su selección donde además es el capitán. El combinado austriaco enfrentará sus dos primeros partidos como visitante, primero ante Moldavia y luego ante Israel este 1 y 4 de septiembre respectivamente. Ya en el tercer partido irán contra Escocia como locales el próximo 7 de septiembre. Todos los partidos se disputarán a las 20:45 horas.

El último de los convocados es Luka Jovic, el serbio no las está teniendo todas consigo, desde su llegada al equipo blanco, no ha conseguido dar con la tecla, incluso mientras estuvo cedido con el Eintracht la temporada pasada, no rindió lo que se esperaba de él. A pesar de que no cuenta mucho para Ancelotti, el técnico de la selección si lo convoca, en esta ocasión para disputar solo dos partidos de Eliminatorias a Qatar 2022. El primero como locales ante Luxemburgo el 4 de septiembre a las 18 horas, mientras que el segundo se disputará en Irlanda a las 20:45 del 7 de septiembre.