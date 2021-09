Escudero: "Puedo aportar ese poso de experiencia y de tranquilidad al Granada CF"

El Granada CFha presentado este jueves al lateral izquierdo Sergio Escudero, que ha llegado libre tras finalizar su contrato con el Sevilla FC. El defensor vallisoletano ha asegurado en su presentación que puede aportar "ese poso de experiencia y de tranquilidad" al equipo granadino y que considera que ha sido "la mejor decisión" que podía tomar ya que veía que confiaban en él y eso le ha impulsado a fichar por el Granada.

Sergio Escudero ha estado acompañado en su presentación por el director deportivo del Granada CF, Pep Boada, quien le ha dado la bienvenida tanto a él como a su familia y les ha deseado "una estancia agradable y exitosa". "Finalizamos las incorporaciones y no podíamos hacerlo de la mejor manera. Es una persona de gran valía personal y profesional. Capitán en su último equipo, ha competido en la liga alemana y española y es ganador de grandes títulos. Estamos felices de tenerlo aquí y seguro que con su capacidad personal y ganas de estar en este proyecto sacaremos un gran rendimiento y habrá competitividad en el equipo", ha añadido Boada.

El lateral zurdo llega a un Granada CF al que considera un "equipo incómodo y muy intenso", como ha podido ver "desde fuera". "Una vez dentro, se ve esa intensidad en los entrenamientos y el gran grupo de personas que hay, que es lo que hace que el Granada esté dando pasitos adelante", ha resaltado.

Escudero ha señalado que en la última semana recibió varios llamadas y que "la confianza que puso el cuerpo técnico" en él y también Pep Boada y David Comamala ha sido lo que le impulsó para poder llegar al Granada CF. "Al principio de mercado estás tranquilo, piensas que quedan muchos días para el cierre. Es verdad que la situación del mundo actual afecta al mundo futbolístico y es complicado para todo el mundo. Pasan los días y te vas poniendo con más tensión, pero lo importante es que se solucionó y puedo estar aquí", ha comentado.

Físicamente, Escudero llega después de estar "bastante tiempo parado" y ha asegurado que está "en periodo de adaptación" y que verán cómo evoluciona estas semanas. "Voy a hacer lo máximo para llegar lo mejor posible. La decisión la tomará el míster para poder ayudar en el primer partido tras el parón", ha comentado.

El vallisoletano, después de seis temporadas en el Sevilla FC, llega a un club más humilde y ha señalado que no tiene problema en ese aspecto ya que antes también ha estado "un club humilde como el Getafe". "Me puedo adaptar a cualquier club, me da igual estar en un lado que en otro para dar el máximo de mí en cualquier lado", ha remarcado.

A sus 32 años, Escudero puede aportar "experiencia sobre todo" al Granada CF. "Muchas veces, cuando eres joven cometes errores por colocación que ahora no lo haces. La experiencia te da todo: el buen posicionamiento, leer bien el partido, tomar mejores decisiones y es lo que se va mejorando con los años", ha indicado.

Ya ha podido entrenador con sus nuevos compañeros y Escudero ha dicho que la llegada al vestuario "no ha podido ser mejor". "A muchos de ellos los conocía por haber jugado con ellos o competido como rivales. Me han acogido muy bien, son un grupo de personas fantástico y eso hace que el grupo sea más fuerte y el rendimiento sea más alto. El grupo es muy bueno y me he sentido muy a gusto desde el primer día", ha explicado.

Sobre el jugador con el que va a tener que competir en el lateral zurdo del Granada CF, Carlos Neva, Escudero ha dicho que es "un chaval con muchísima proyección" y que "tiene unas cualidades muy buenas, es rápido, buen atacante y defiende", por lo que es "bastante completo". Él aportará su "experiencia y tranquilidad" y tratará de "ayudar en el vestuario y por descontado en el campo". "Aportaré trabajo, sacrificio y humildad", ha añadido.

Cuestionado por los objetivos del Granada CF esta temporada, Escudero ha señalado que mucha gente dice que es la permanencia, pero con la plantilla que tiene el equipo se pueden "hacer cosas bonitas o por lo menos intentarlo". "Vamos a ir poco a poco para poder estar lo más arriba posible y hacer lo que un año atrás y volver a Europa", ha finalizado.

Tras la rueda de prensa, Escudero se ha vestido con la equipación del Granada CF y ha saltado al césped del estadio Nuevo Los Cármenes para saludar a los aficionados granadinistas que se han acercado a la presentación y que le han cantado 'cumpleaños feliz' al poco de saltar al césped. Escudero se lo ha agradecido con un aplauso y se ha acercado a la grada para hacerse fotos y firmar autógrafos a los aficionados.

Sergio Escudero en su presentación en Los Cármenes | Foto: María José Ramírez