Manolo Gaspar da sus impresiones del mercado en una rueda de prensa

Manolo Gaspar ha hecho balance del mercado de fichajes 2021, un mercado muy movido, pero a su vez muy bueno para la entidad malaguista.

Rueda de Prensa

Comparación con el mercado pasado:

"El año pasado se vivieron momentos límite todos los días. Jugadores que dudaban, convencer eran muy complicado, casi una labor quirúrgica. José María se peleó muchas veces con LaLiga. De hacer ver que las cosas están bien. Jugadores de ERE y jugadores que entran, la AFE en medio. La labor de Pellicer fue impecable. Dentro de las oficinas fue catastrófico. Fue una diferencia abismal con este mercado. Jugador que llega, jugador que se inscribe. La capacidad de convencer ha sido mayor".

Límite salarial:

El límite de esta temporada ha alcanzado los 6 millones de euros, según afirmaba el director deportivo de la entidad.

"Tengo algo en la cabeza y mientras pueda lo voy a mantener: equilibrio. Es importante para la gestión de grupo. Lo que resta hasta llegar al límite se puede sumar para el año que viene. Siempre hay que intentar dejar algo".

Número de fichas

“No hemos llegado a las 25 fichas profesionales porque los chicos del filial están dando el nivel que queremos".

"Opciones ha habido, sí. Podíamos haber tenido 25 fichas. Pero no nos iban a dar un salto de calidad. La plantilla está cerrada", apuntaba sobre una plantilla a la que no le pone objetivos de ascenso, sí de superar lo del año pasado: "Tendremos días buenos y malos. Son 13 incorporaciones, son muchos matices que tiene el míster. Del objetivo podremos hablar en marzo. El objetivo es muy difícil de saber. Es verdad que mejorar lo que hicimos el año pasado es obligatorio".

Relación con Jose Alberto

"Mi manera de trabajar es así. No solo con el míster, sino con todos. Hay que escuchar a la gente. Tengo claro que su manera de jugar es la que me gusta, por la cultura del club creo que es la mejor. Si firmo un entrenador y no hacemos el proyecto entre los dos, no funciona. El primer día , cuando entré en la cueva. Los buenos nos gustan a todos. Sabemos qué modelo queremos. Los nombres que tenemos. Todos los jugadores ha habido un consenso. Pero al final el que decide soy yo".

Salida de jugadores y llegada de ex malaguistas

"Las condiciones de salida de los jugadores las pone el Málaga. Vamos a intentar ser fuertes ahí, tenemos que serlo… Algunos lo he intentado pero no he podido. Al final el que quiere jugar en el Málaga juega en el Málaga. He planteado algunas operaciones pero no se han podido por tiempo, nivel económico...".

"Las cosas están cambiando, ahora nos buscan más. La gente ve que el Málaga está creciendo. Estamos en el momento justo, de la mano con el club, queremos crecer, avanzar, mirar por la entidad".

La vuelta del público

"El mejor fichaje va a ser la afición. Hemos visto lo fundamentales que son. Tenemos mucho que darle a ellos. Si no me equivoco, se han dado noticias, no tenemos nada aún. El club está trabajando en ello, en la campaña de abonados. Necesitamos eso. Estamos en un momento complicado. Al final la gente responde. ese equipo está ilusionado y es el momento de darle a la gente".