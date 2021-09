Florian Maurice: "Esperábamos haber vendido a Camavinga un poco más caro"

El 31 de agosto, Eduardo Camavinga dejó el Roazhon Park por el Santiago Bernabeu. A sus 18 años deja su zona de confort en el que pasó su infancia para pasar directamente al club más laureado de la historia del fútbol.

Tras anunciarse de manera oficial el fichaje, Florian Maurice analizo la salida de su ex-jugador hacia la capital española. Se mostró muy esplendoroso por el futuro que le depara a Camavinga

Declaraciones de Maurice

Negociación: “Fue muy, muy rápido. 48, 72 horas antes, ya había empezado a discutir con el Real Madrid. Para el club, para el jugador, es algo que acaba muy bien. Siempre he dicho que no quería que Eduardo saliera libre. Él tampoco, en realidad, su familia tampoco lo quería. Lo que está sucediendo allí es genial. En el contexto de hoy, podría haber dicho: ‘Espero seis meses antes de fichar en algún lugar y me voy libre’.

Camavinga en un partido con el Stade de Rennais | Foto: Camavinga

Cantidad del traspaso: "Termina muy bien, estoy muy feliz por él. Se lo merece, el club hizo lo correcto. Hace unos meses, habríamos esperado venderlo necesariamente un poco más caro, pero en el contexto actual, es una venta muy interesante, creo que es incluso el mayor traspaso que se hace en Francia”.

Bonificaciones: "Depende (de las bonificaciones) muchas cosas, las participaciones de Eduardo, las actuaciones del club (por el Real Madrid) … Hay una serie de bonificaciones importantes que quizás le permitan al Rennes ganar un poquito de dinero en el futuro, y un pequeño porcentaje de una posible reventa futura”.

Camavinga: “Es mérito suyo llegar allí. Para mí, va al club más grande del mundo. Para él, es merecido, aunque ha tenido una temporada que ha sido difícil tanto en el fútbol como en el extradeportivo. Han pasado muchas cosas a su alrededor. Es un tipo de primer nivel, un jugador de primer nivel”.

Su futuro en Madrid: “El Real Madrid le dará a Camavinga los medios para convertirse en un gran jugador. Para el Rennes, venderle un jugador al Real Madrid también es algo muy bueno. Hablábamos de que habría un Clásico con algunos jugadores entrenados en el Stade Rennes (Camavinga y Dembélé en el Barça), es fantástico."