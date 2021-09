Diego Martínez: "Los puntos en la jornada 1 valen igual que en la 38"

Vuelve el trabajo, vuelve la rutina y, como no podía ser de otra manera, vuelve el fútbol. El Numancia afronta su primer partido tras un nuevo descenso, en este caso en la nueva Segunda RFEF. Diego Martínez ha repasado la actualidad de su equipo antes de partir a tierras catalanas para enfrentarse al Espanyol "B". En mente, traer los tres primeros puntos de un año que debería suponer el regreso a la tercera categoría del fútbol nacional.



El once del Numancia es una incógnita, aunque Isma Gil, Allyson, Cotán, De Frutos y Ballarín parten como favoritos. Tamayo y Borja San Emeterio serán dudas hasta última hora.



Primer partido, ante un rival directo



El estreno del cuadro soriano será ante un rival directo, frente al Espanyol "B". Y es que el filial periquito está llamado a ser uno de los clubes que ocupen las posiciones altas de este grupo III de la categoría. El Numancia llega tras una pretemporada con buenas sensaciones, aunque lo importante es lo que viene a continuación. Diego Martínez ha asegurado que todavía no tiene claro el once, que "no es una persona que se pasa toda la semana pensando en el once", pero que quiere que los jugadores "sientan que pueden participar en cada momento". San Emeterio, Tamayo, Juampa y Adrián Crespo serán dudas hasta el final por molestias.



Pese a ser el estreno de la temporada, Diego Martínez ya ha dejado clara la trascendencia del encuentro, "los puntos de la jornada 1 valen igual que los de la 38". El domingo, a las 12 de la mañana, se estrenará el Numancia en un encuentro que no podrá ser seguido por Footters, debido a que el filial periquito no tiene acuerdo con la plataforma. Deberán guiarse por la radio o por este medio los aficionados numantinos que quieran vivir el minuto a minuto. Aquí se lo contaremos, como siempre, en su casa, en VAVEL.COM.