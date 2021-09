Dani Mori: “Están contentos los futbolistas por poder tener a nuestra gente animando”

Dani Mori atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa previa al choque que se disputará este domingo a las 17:00 horas en el Reina Sofía entre Unionistas y Cultural Leonesa.

Así ve el técnico asturiano el encuentro y habló de diferentes temas cuestionados:

“Ilusionante el primer partido en casa. Esperamos tener tres mil con nosotros. Hemos trabajado bien durante la semana y hemos preparado bien el partido. Cuando vienes de victoria está más contento”.

Sobre el plan de partido respondía: “Espero que sea diferente. No en el resultado. Pero entiendo que tiene que presentarse un escenario diferente por el rival, por nosotros mismos y la superficie. Puede haber cambios en el once”.

Manu Sánchez se perdió el debut en Primera RFEF por lesión pero ya se encuentra a las órdenes de Mori y sobre ello valoró el técnico la posibilidad de convocarle: “Están todos los jugadores a disposición. Ha completado la semana a un buen nivel y puede entrar en la convocatoria”.

El factor del Reina Sofía también es importante: “Están contentos los futbolistas por poder tener a nuestra gente animando. Los que estuvieron el año pasado saben lo que significa la afición. Imagínate tres mil”.

Sobre su rival de este domingo tuvo las siguientes palabras: “Tienen velocidad, verticalidad y capacidad para poder asociarse. Tienen tres delanteros que son top de la categoría. No sé si van a querer ser dominadores del partido pero tienen capacidad para poder someterte”.

Refiriéndose sobre jugadores rivales, Dani hablaba así: “Puede jugar también con Galder, con Gaztañaga y luego está Rovirola en el medio. También están por fuera Álvaro, Nahuel…”.

Esta semana ha habido caras nuevas en los entrenos: “Flo está causándonos una gran impresión. Sabíamos de su potencial. Teníamos mirados otros porteros pero se podían complicar sus llegadas. Toni hizo lo que tenía que hacer, asegurarlo. Abdul tiene una situación favorable para el club. El chico viene para intentar tener las oportunidades que haya. NO es que yo lo haga pedido, sino que vino. Pereiro salió a final de mercado y tiene una proyección increíble. Es un central zurdo que no teníamos y estamos muy contentos con la incorporación ¿Sergio del Río? En principio a trabajar. Desconozco si podemos contar con él como tercer portero. De momento, cuento con Mangas como tercer portero”.

Sobre un posible fichaje de un “6”, Dani Mori sigue pidiéndole a Toni la pieza que le falta: “Sí. Si puede venir bien pero está la cosa complicada. A nivel deportivo nos va a ayudar a conseguir el objetivo. Si no es viable, yo ahí no puedo hacer nada. Solo trabajar con lo que tengo. No voy a venir a exigir nada; yo no voy a pagar a ese futbolista”.