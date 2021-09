Previa Unionistas CF vs Cultural Leonesa: Equipo y afición quieren los tres puntos en el Reina Sofía en su reencuentro

Unionistas de Salamanca quiere continuar con buen pie en este inicio de Primera RFEF tras lograr su primera victoria el pasado fin de semana en tierras gallegas ante el Racing de Ferrol gracias al gol de Cris Montes de rechace tras fallar el penalti.

El conjunto de Dani Mori jugará su segunda jornada liguera, la primera ante su afición, ante uno de los favoritos a estar arriba, y sin miedo, tratará de hacer su partido y de llevarse una victoria, la cual, la afición querrá llevar en volandas hasta lograrla.

La Cultural Leonesa, por su parte, cayó derrotada en el estreno de la categoría ante el Rayo Majadahonda, destacando el grave error de su guardameta Dani Sotres, que se reencontrará con una afición que hace unas temporadas tuvo como rival, al ser el portero del Salamanca CF.

Manu Sánchez, recuperado, puede entrar en la convocatoria

El defensa de Unionistas que se perdió el debut ante el Racing de Ferrol por lesión con una microrrotura en la zona distal del vasto interno de su pierna izquierda, puede ser de la partida de Dani Mori este fin de semana si el técnico asturiano así lo desea y le incluye en la convocatoria ante la Cultural y Deportiva Leonesa.

Dani Mori pide un 6 en la rueda de prensa previa

El técnico de Unionistas sigue pidiendo al director deportivo Toni García que intente hacer un esfuerzo en busca de un “6” para reforzar al equipo. Estas fueron sus palabras en rueda de prensa: “Sí. Si puede venir bien pero está la cosa complicada. A nivel deportivo nos va a ayudar a conseguir el objetivo. Si no es viable, yo ahí no puedo hacer nada. Solo trabajar con lo que tengo. No voy a venir a exigir nada; yo no voy a pagar a ese futbolista”.

Sergio del Río podría ser el tercer portero de Salva y Flo

Una de las novedades que sigue teniendo Unionistas en los entrenos es la presencia de Sergio del Río, ex guardameta del Salamanca CF, y que podría ser el fichaje de tercer portero, aunque por el momento, Dani Mori cuenta con Mangas en ese aspecto, pese a estar entrenándose Sergio.

Estas fueron las palabras de Mori sobre Del Río: "En principio a trabajar. Desconozco si podemos contar con él como tercer portero. De momento, cuento con Mangas como tercer portero”.

Precios populares y aforo del 60% para la gran fiesta

El Reina Sofía se prepara para vivir una gran fiesta, con el regreso del 100% de la afición de Unionistas al poder entrar el 60% de aforo, por lo que los más de 2.000 socios del club podrán acceder.

Información cedida por Unionistas CF:

Salamanca vivirá este domingo una gran fiesta del fútbol. El estadio Reina Sofía podrá albergar hasta 2.915 espectadores de acuerdo con lo establecido en las últimas medidas sanitarias que permiten ampliar el aforo hasta el 60%.

Además de todos los socios de Unionistas de Salamanca que tienen asegurado su acceso, el público general puede comprar entradas por 5 euros en la sede el sábado. Los menores de 5 años acceden gratis al estadio, pero también deben retirar su localidad.

De esta manera, la ciudad dará la bienvenida a la 1ª RFEF por todo lo alto, con precios populares para que los salmantinos puedan presenciar en directo y respetando todas las medidas de seguridad un partido histórico.

Aquellos simpatizantes que hayan adquirido su entrada o hayan solicitado retirarla el domingo en taquilla seguirán disponiendo de las dos localidades a las que da derecho su carné durante la temporada.

Si aún quedaran entradas el día del partido, las localidades tendrían un precio de 15 euros y se podrían adquirir en la taquilla del Reina Sofía. Los aficionados de 5 a 17 años deberían abonar 5€ y los menores de 5 años no pagarían pero también deberían retirar su entrada.

HORARIOS PARA RETIRAR ENTRADAS EN LA SEDE DE LA CALLE BADAJOZ, 14:

-Sábado de 11 a 14h

PRECIOS:

-Venta anticipada:

General 5€

Menores de 5 años gratis. Deben retirar entrada

-Taquilla el día de partido:

Adultos 15€

Infantil (de 5 a 17 años) 5€

Menores de 5 gratis. Deben retirar entrada

Footters televisará el encuentro desde el Reina Sofía

La plataforma digital ha sido la encargada de conseguir los derechos de la Primera RFEF, por lo que toda la temporada se podrá ver a través de Footters, pudiéndose ver este encuentro entre Unionistas de Salamanca y Cultural Leonesa.

La información para poder hacerse y como puedes abonarte a la plataforma, cedida por Unionistas CF:

La RFEF ha alcanzado un satisfactorio acuerdo con la productora deportiva Footters, productora que retransmitirá todos los encuentros de la competición tras adquirir sus derechos.

De este modo todos los unionistas podrán seguir disfrutando a través de su móvil ,tablet, PC o Smart TV de las retransmisiones de su equipo una temporada más. Puedes comprobar los requisitos de cada dispositivo en este enlace. Además también podrán ver el resto de encuentros de otros equipos, todo el playoff de ascenso, y la gran mayoría de los partidos de 2ª RFEF.

El PVP es de 69,99€ pero todos los socios del club tendrán un descuento de 20€, válido hasta el 6 de septiembre. También existe un plan mensual, válido para 30 días, por 9,99€.

Puedes solicitar tu código de descuento aquí. Ten mucha precaución al introducir tus datos, ya que aquellos que no concuerden con la base de datos de socios de la temporada 2021/2022 serán posteriormente anulados y la suscripción se dará automáticamente de baja.

Posteriormente, una vez que recibas el código en tu correo electrónico -en un plazo de 24 o 48 horas- debes entrar en esta web (FOOTTERS) para comprar tu suscripción, válida para un solo dispositivo de forma simultánea, introduciendo tu clave de descuento. Si ya estabas dado de alta no es necesario volver a registrarte: basta con utilizar tu usuario y contraseña anterior.

El segundo encuentro de liga, que ya podrás disfrutar a través de esta plataforma, se disputa el domingo 5 de Septiembre a partir de las 17:00 horas frente a la Cultural Leonesa en el Reina Sofía.