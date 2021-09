El Barcelona Femení comienza con una manita al Granadilla

EL Barcelona no ha podido comenzar con mejor pie la Primera Iberdrola. Este sábado se enfrentaban al Tenerife en el Estadio Johan Cruyff y el marcador finalizaba con un imperioso 5-0. Con este resultado el conjunto azulgrana se coloca primero con tres puntos, mientras que el Granadilla Tenerife se coloca decimosexto con cero puntos en la clasificación a la espera de que los demás equipos disputen la primera jornada.

El cuero era azulgrana

Las azulgranas salían desde el primer minuto a por todas, y así se reflejó. Primeros minutos de total control de las locales, aunque sin encontrar el gol, el cuál no tardó mucho en llegar. Tras varias ocasiones fue en el minuto 31 cuando Bruna Vilamala abría el marcador. Tras el primero, Bruna solo necesito 4 minutos más para anotar su doblete personal y ampliar la distancia en el marcador, concluyendo la primera mitad con el electrónico 2-0.

Partido sentenciado

La segunda parte no fue diferente a la primera, no pudo comenzar de mejor forma y es que en el minuto 55 llegaba el gol de Alexia que hacía que el partido estuviera cada vez más sentenciado. Pero el marcador no se iba a quedar ahí, y es que en el minuto 68 Patri Guijarro volvía a amplair distancias con el cuarto gol.

A falta de 9 minutos del final del partido, y tras salir al campo Claudia Pina, la joven firmaba el 5-0 redondeando el marcador, acabando así el partido.

Ambos conjuntos gastaron sus cambios. Por parte de las locales saltaron desde el banquillo Melanie Serrano, Oshoala, Martens, Pina y Rolfo y fueron sustituidas Hansen, Crnogorcevic, Vilamala, Aitana y Mariona. Por su parte, en el equipo visitante se dio entrada a María Estella, Doblado, Roosa Ariyo, Goad y Paola Hernández, que sustituyeron a Falknor, Sara, Maria Jose, Sandra y Blom.

Ficha técnica

Barcelona Femenino: Paños, Torrejón, Mapi, Crnogorcevic (Oshoala, min.65), Paredes, Hansen (Melanie Serrano, min.65), Aitana (Pina, min.71), Alexia, Vilamala (Martens, min.65), Mariona (Rolfo, min.72) y Patri Guijarro

Granadilla Tenerife: Aline, Patricia, Sara (Doblado, min.46), Pisco, Zaremba, Sandra (Goad, min.77), Falknor (María Estella, min.46), Blom (Paola Hernández, min.77), Ramos, Maria Jose (Roosa Ariyo, min.59) y Martín-Prieto

Estadio: Estadio Johan Cruyff

Goles: Vilamala (1-0, min. 31), Vilamala (2-0, min. 35), Alexia (3-0, min. 55), Patri Guijarro (4-0, min. 68) y Pina (5-0, min. 81)