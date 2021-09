Sergi Barjuan: "Si queremos ser valientes arriba hay que ser fuertes atrás"

Sergi Barjuan comparecía ante los medios en la habitual rueda de prensa post partido después de la derrota del Barça B ante el Nàstic. El recién estrenado entrenador culé parece no dar con la tecla en este inicio de temporada donde el equipo solo ha sumado un punto de seis posibles.

El partido

El técnico azulgrana daba comienzo a sus declaraciones analizando la derrota del equipo: "Habíamos trabajado todo lo que nos han generado ellos. En la primera parte les hemos dado vida con balones horizontales y en la segunda cuando mejor estábamos, un balón largo en el que no hemos estado atentos ha acabado con un gol que creo que ha sido en propia". Comentaba Barjuan, que aprovechaba la derrota provocada por algunos errores para ver el lado positivo: "Debemos aprender de estos fallos y reflexionar. Si vemos la mitad de los partidos que tenemos en la liga, hay muchos equipos que juegan así. A día de hoy sufrimos mucho con los balones largos y las segundas jugadas. Si queremos ser valientes arriba hay que ser fuertes atrás y en eso trabajar".

Nico González con molestias

Dejando el partido a un lado, el protagonismo recalaba en Nico González, quien se había marchado del partido a causa de unas visibles molestias. El entrenador del filial era breve en su respuesta, ya que no tenía demasiada información: "No he hablado ni con el doctor, ni con Nico. Por lo que me han comentado ha podido ser una sobrecarga, pero no pudo confirmar nada, más tarde hablaré con él". Aclaraba Barjuan.

Las dificultades del equipo

Seguidamente, volviendo a los aspectos futbolísticos, Sergi destacaba que le está faltando al equipo en este inicio de liga: "Nos están costando mucho los últimos 30 metros, necesitamos que los jugadores crean más en ellos, en ser valientes e ir al ataque, es lo que creo que más no está costando. Es cierto, que en la segunda parte hemos dominado más la posesión, pero no terminamos de generar ese peligro que realmente queremos. En ello estamos trabajando." Afirmaba el técnico barcelonés.

Ser un equipo filial

Finalmente, Sergi Barjuan finalizaba sus declaraciones explicando las dificultades que supone ser un equipo filial y vivir con la incerteza de saber con qué jugadores puedes contar: "Esta es una situación común en un equipo filial, hay jugadores que no sabes nunca si estarán contigo al 100 %, estamos en constante contacto con el primer equipo para tener una buena planificación. Los jugadores que durante la semana trabajan con ellos, cuando vuelven tiene que dar ese plus que los diferencia del resto y ellos lo saben". Cerraba así la rueda de prensa post partido.