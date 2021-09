Previa Real Madrid vs Celta de Vigo: La vuelta al Santiago Bernabeu

La afición merengue podrá volver al nuevo Santiago Bernabeu, un estadio remodelado y futurístico. Un año y medio desde que se disputó el último encuentro en el club blanco que fue ni nada mas ni nada menos que el Clásico.

El Celta de Vigo, en puestos de descenso con tan solo un punto, debe de remar contracorriente si quiere rascar algún punto. El comienzo no ha sido el mejor para los celestes y siguen sin conocer la victoria en LaLiga 2021/22.

Mantener el liderato

El regreso al Santiago Bernabeu será muy emotiva, sin embargo, el objetivo es ganar el encuentro y colocarse como líder en la clasificación. Los hombres de Ancelotti se encuentran en la cima de la tabla con 7 puntos, igualados con otros cinco equipos.

Invictos en la jornada 3 tras dos victorias y un empate contra el Levante. El combinado blanco ha encadenado ya una serie de partidos sin perder tras una buena defensa en la que ha cuajado a las mil maravillas David Alaba, fichaje de verano a coste cero. Además, Vinicius ha dado un salto de calidad tras subir un escalón en la definición. Son tres goles en tres partidos para el brasileño que ha empezado la temporada diferente, eléctrico y con ganas de asumir galones.

Sin embargo, el técnico italiano no dispondrá de todos los jugadores, especialmente en la medular donde dos de sus tres pilares están lesionados. Tanto Toni Kroos como Luka Modric están en dique seco y en proceso de una recuperación para incorporarse al grupo lo antes posible.

Objetivo: salir de la zona roja

El Celta de Vigo visita la capital española en la cuarta jornada de la liga con tan solo un punto en su casillero. Eduardo Coudet no ha dado con la tecla que si dio en la temporada pasada cuando cogió las riendas del club celeste.

En sus tres primeras jornadas tan solo han logrado perforar la portería contraria en un partido por lo que la falta de gol está siendo bastante visible. En el primer choque de la temporada, hicieron sudar la gota gorda al vigente campeón de LaLiga después de perder por la mínima. Seguidamente, sucedió el empate ante Osasuna y posteriormente la derrota por la mínima ante el Athletic Bilbao.

Celta vs Bilbao

La Aspasdependencia es algo obvio y algo que se ha podido ver a lo largo de estas últimas temporadas. Iago Aspas no ha tenido el mejor de sus inicios aun que ya se haya estrenado como goleador, pero si el no funciona, el resto del equipo no conecta. Necesitan al príncipe de las bateas al 200% para ponerse al equipo a sus espaldas y conseguir los tres puntos.

Antecedentes Real Madrid vs Celta

Un partido que parece mas desigualado de lo que realmente es ya que los locales son máximos favoritos de cara al encuentro. Para recordar la última vez que ganaron los visitantes, habría que retroceder hasta el 2014 cuando vencieron al Real Madrid en Balaidos.

No obstante, en los últimos 18 partidos, los blancos se han llevado los tres puntos en 15 ocasiones, los celestes en una y se han repartido puntos en los dos choques restantes. Será un partido con toda la presión para los de Ancelotti que vuelven a su estadio y contra un equipo en zona de descenso.

José María Sánchez Martínez, árbitro del Real Madrid vs Celta de Vigo 2021

El colegiado murciano de 38 años ha sido el asignado para dirigir el encuentro que dará lugar en el Santiago Bernabeu entre el Real Madrid y Celta de Vigo. Con 120 partidos a sus espaldas, es ya todo un veterano en LaLiga.

En esta temporada 21/22, ha colegiado tan solo un partido. Dicho encuentro fue el Getafe 0-1 Sevilla disputado en la jornada 2 en un encuentro sin complicaciones y con buen arbitraje.

Además de haber dirigido partidos nacionales, es también internacional habiendo participado en la final del Mundial 2019 femenino desde la sala VOR junto a su compatriota Carlos Del Cerro Grande.

Convocatorias

Real Madrid:

Celta de Vigo:

Posible alineación

Real Madrid: Thibaut Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, M. Gutierrez; Casemiro, Valverde, Modric; Vinicius, Benzema, Hazard.

Celta de Vigo: Dituro; H. Mallo, Aidoo. Araújo, Galán; Tapia, Brais Mendéz, Denis Suárez, Nolito; Iago Aspas, Santi Mina.