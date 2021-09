Gabi sigue formándose en el Atlético

La siguiente fase de Gabi en su preparación como entrenador es el periodo de prácticas. Unas prácticas que han empezado esta misma semana en la Academia del Atlético de Madrid. Sin duda el mejor sitio para un personaje tan importante en la entidad rojiblanca. Fue el pasado lunes cuando se incorporó al Juvenil A.

Coincidirá con Torres

En el equipo coincide con otra leyenda del club, Fernando Torres que se estrenó la temporada pasada y, en esta nueva temporada debuta como entrenador auxiliar del equipo. El ex capitán colchonero recorrerá el mismo camino que ya hizo Torres. Pasando por diferentes equipos de la cantera para ir viendo y conociendo el funcionamiento y cómo se trabaja en la escuela del Atlético y poder aportar nuevas ideas durante su periodo de prácticas. Ambos estarán bajo la visión de Ricardo Ortega.

Gabi ya confesó en algunas entrevistas como la que concedió al diario Marca, que no cerraba las puertas a formarse como técnico. Ahora mismo cursa el nivel 3 de entrenador. En esa misma entrevista, afirmó que le "gusta liderar grupos, proyectos. Tengo capacidad de transmitir, y así me lo han hecho ver mis compañeros en mi carrera. No me gustan los despachos. Quiero estar cerca del jugador".

Y esos primeros pasos los está dando en la que ha sido su casa por tantos años y donde ha dejado una historia hecha. El futuro deparará si finalmente se hace hueco en los banquillos o no. Además de las caras de Gabi o Torres, la cantera colchonera también verá la incorporación de Ignacio Camacho que tuvo que dejar la disciplina el pasado mes de septiembre por una lesión de tobillo que le impedía jugar sin dolor desde 2018. En su caso, la formación comienza en el Atlético Madrileño también de División de Honor.

También la llegada de Borja Resurrección y Tevenet reflejan que el club ha querido dar un paso al frente para inculcar el sentimiento atlético en los más pequeños.