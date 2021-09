Borja Jiménez: "Ante el Calahorra será un partido bonito y complicado"

Borja Jiménez ha comparecido esta mañana ante los medios para analizar el próximo encuentro ante el Calahorra. El técnico ha valorado positivamente la semana de trabajo de sus jugadores y asegura que "el equipo va creciendo, pasito a pasito".

“El Calahorra es un equipo valiente. Tienen jugadores para ello y el míster lo tiene muy claro. Es un partido de los chulos de jugar, será bonito, el ambiente que se vive allí me hace pensar eso”, ha explicado el abulense. Además, Borja también ha tenido unas palabras para los aficionados deportivistas que se desplazarán mañana: “El otro día había más gente del Dépor que del Tudelano. Imagino que será una constante durante el año porque la gente del Dépor es así. Nosotros, encantados, porque creemos que ellos son diferenciales”.

A Borja se le ha preguntado por el nivel de la 1ª RFEF en relación a lo que era la antigua ya Segunda División B. El preparador, con una dilatada experiencia en el fútbol de bronce, lo tiene claro: “He visto algo de la categoría, de nuestro grupo. Pienso que este año es mucho más competitiva e igualada. El nivel de los equipos es mayor, muchos equipos han hecho grandes inversiones. Creo que la tónica va a ser esta: jugadores y equipos muy parejos”. Esa igualdad y dificultad es lo que le espera al Deportivo esta temporada.

Sobre los jóvenes, las expectativas y la presión...

La parte más destacable de la rueda de prensa del técnico ha sido cuando se le ha preguntado por el papel y rendimiento de los más jóvenes (Noel, Trilli, Alberto, Barcia..). “Creo que la sobreexposición a los jóvenes no les ayuda. Es una opinión personal. Creo que eso no les ayuda, no podemos cargarlos de responsabilidad", ha asegurado Borja a modo de reflexión.

Además, el entrenador ha tenido una mención especial para Noel, que tras su participación - y debut con la Selección Sub-19, estará de nuevo a sus órdenes en Calahorra: "Sobre Noel, hoy es el mismo que empezó la pretemporada. Sigue con esa ilusión. El día que lo veamos sin esa ilusión, en algo nos habremos equivocado. Eso sí, no podemos cargar a Noel, que todavía va al cole, con piedras en su mochila. No podemos exigirle que sea el salvador del club. Tenemos que darle su espacio, su taquilla, sus minutos, para que siga creciendo. Es un canterano de gran valor para el club, pero no podemos sobrecargarle de responsabilidad” concluyó.