Oriola, Mirotic y Higgins, los capitanes del Barça de Basket 2021-2022

Capitanía definida

El Barça de Basket anunció este pasado jueves a través de las redes sociales los tres capitanes de esta nueva temporada 2021-2022.



Oriola seguirá siendo el primer capitán como la pasada temporada des de la marcha de Ante Tomic. El segundo capitán pasa a ser Mirotic después que Adam Hanga no continuase en el conjunto azulgrana y finalmente el último capitán será Higgins en su tercera campaña en las filas azulgranas.



Esta noticia llega con las negociaciones a la baja de dos de los capitanes, Oriola y Mirotic donde el club les ha pedido que se bajen sus contratos con tal de ayudar al club.



Un Pierre Oriola que ya dispone de experiencia como capitán y es el "alma" de este equipo, tiene el respeto ganado de sus compañeros/ aficionados y lo más importante de su entrenador.



Por otro lado Nikola Mirotic como buque insignia de esta plantilla tendrá el rol de segundo capitán un papel importante para cuando Oriola no esté en algún partido por motivos de descanso.



Cory Higgins será el tercer capitán de la plantilla de Saras. El actual MVP de la última edición de la Copa del Rey. Jugador que no le pesa la responsabilidad y que ya es un "veterano" en este equipo.

Supercopa en el l'horizonte

La oficialización de la capitanía del equipo llega con la Supercopa a la vuelta de la esquina, donde este Sábado a las 19:00 h los culers disputan las semifinales contra el Valencia Basket de Joan Peñarroya, un torneo que se disputa en Tenerife. En el caso de que los hombres de Saras ganen el partido de semifinales se enfrentarían al ganador entre el Real Madrid y el Lenovo Tenerife. Un torneo donde los culers hace seis años que no ganan, el último fue con Xavi Pascual en el banquillo azulgrana.