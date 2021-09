No será necesario inscribirse en el primer partido del Sevilla en Champions

Vuelve la Champions League al Ramón Sánchez - Pizjuán, vuelve el sueño europeo a Sevilla. El conjunto de Julen Lopetegui se enfrentará este martes al primer equipo de la fase de grupos de UCL. Tanto es la expectación, que los aficionados se encontraban impacientes por los medios oficiales del club solicitando las inscripciones para el choque.

El club hispalense anunció este mediodía, alrededor de las 16:00 en sus medios oficiales, que tras la aprobación de la Junta de Andalucía a la petición expresa del club de ampliar el cupo al 60% del total del estadio, no será necesario realizar sorteo para dicha entrada.

Los abonados volverán a vivir una noche auténtica

Todos aquellos abonados que, renovaron su carnet para la temporada 2021-2022 con la opción de la Champions League, podrán ver en directo el choque que tendrá lugar este martes 14 de septiembre a las 18:45, el horario más tempranero que propone la competición europea en una ciudad que aún vive días de intenso calor a pesar de encontrarse en los primeros días del mes que pondrá fin a esta estación del año.

Los abonados, por otra parte, no recibirán compensación alguna por este partido, ya que no se realizará sorteo y no acudirán al estadio por decisión propia, uno de los supuestos que estaban dentro de no reembolso a la hora de renovar su pase de temporada.

Un total de 26000 personas en el feudo sevillista

Al ser aceptada la ampliación de aforo en los estadios andaluces hasta el 60%, un total de 26.300 personas podrán sentarse en sus localidades para disfrutar el encuentro frente al Salzburgo en el primer partido de Champions League.

El acceso se hará como es habitual, con el passbook o con el carnet físico que se solicitó a la hora de la renovación por una simbólica cantidad de 9,95€ en costes de envío.

Además, varios aficionados de los sectores de Preferencia, en concreto, P14 y P34, recibirán en las próximas horas, una llamada por parte del club para ser reubicados en distintas zonas del estadio. Los convivientes se podrán sentar juntos mientras que los que no sean de un mismo grupo familiar, deberán guardar un asiento de distancia.