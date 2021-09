Dani Mori: “Vamos a poner todo nuestro empeño para sacar los tres puntos”

Dani Mori, entrenador de Unionistas de Salamanca, analizaba el partido de este domingo en el Reina Sofía ante el Extremadura UD en sala de prensa previa.

Así ve el encuentro, a sus jugadores, al rival y el amistoso ante el Monterrey del miércoles: “Nosotros estamos muy contentos con los dos partidos que hemos realizado. Sobre todo, con el resultado de Ferrol y las sensaciones ante la Cultural. Ahora viene otro grandísimo equipo con grandísimos futbolistas. Vamos a poner todo nuestro empeño para sacar los tres puntos. Volver a jugar en casa es muy importante porque nos estamos haciendo al campo y tenemos que intentar que se queden todos los puntos posibles en casa”.

“Estamos contentos con ellos (Espina y De la Nava). Son muy incómodos para la defensa rival. Debemos ir trabajando nuestro modelo de juego. A veces baja De la Nava más a recibir. No es que esté de 9. Sí es cierto que en ciertos momentos lo queremos arriba porque es un buen rematador y se maneja de maravilla de espaldas”.

“Cortina no llega al partido. Tiene una molestia muscular y no sabemos si es microrrotura. Nada tiene que ver con la rodilla. Es una acción fortuita porque alargó en el control y se notó un dolor en el aductor. No le descartamos de momento para Bilbao. Con Manu Sánchez, por precaución no entrenó ayer. Es un leve esguince y mañana entrenará con el equipo. También sufrió un golpe fuerte De Miguel y ayer le dijimos que fuese más despacio. Hoy completó la sesión”.

“Dominan muchos registros. Tiene jugadores de Segunda A y si no top de Segunda B. La estrategia es uno de los puntos fuertes de la categoría. Hay que estar muy concentrados y muy metidos. A nivel individual pueden decidir el encuentro en cualquier partido y están jugando a un nivel altísimo. En las primeras jornadas, siempre cuesta ganar. Por eso hay que saborear cada victoria. Tenemos delante a rivales buenísimos”.

“Flo estuvo bien. El gol el pilla a contrapié y no sé si pudo hacer nada más. Pereiro se está asentando, tiene calidad y buena salida de balón. Los filiales juegan todas y les piden que arriesguen y nosotros son situaciones que tenemos que ir trabajando. Manu mostró la fuerza y la corpulencia. Va a hacer competencia con Ramiro, Fer Román y Dani Pereiro pero sabiendo que puede jugar de lateral. Abdul estuvo muy bien y me gustó mucho. Estuvo sereno y trabajó bien. A veces en los entrenamientos le dices un ‘bien, bien’ y luego se equivoca un poco por la juventud. Esperábamos que Edu nos pudiese dar treinta minutos. De Miguel está haciendo un trabajo brutal. Lama ha dado un paso adelante y hemos trabajado con él. En el doble pivote necesitábamos un punto más en su consistencia en el trabajo y ha dado un paso adelante. Óscar también puede tener minutos”.

"Toni me dice que no se puede, que no es viable traer a un futbolista”.

También pudo hablar sobre el mediocentro que le falta a Unionistas: “Sí. Pero no esta semana. Si no la anterior y la anterior y la anterior. Somos claros. Esa posición la demando. Y lo hemos hablado. Pero si no se puede, no se puede. Independientemente de lo de Edu, queríamos reforzar. Lama es más un 6/8 y Pitu un 8/10. Si en algún momento puede venir el jugador, lo haremos. Toni me dice que no se puede, que no es viable traer a un futbolista”.