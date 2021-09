Un año del debut de Pedri con el Barça

Un año desde que Pedri debutó con la camiseta azulgrana. Un año en el que sólo nos ha regalado pura magia, récords de precocidad y datos de auténtica locura.

El canario estrenaba la azulgrana en un partido amistoso contra el Nàstic de Tarragona en el Estadio Johan Cruyff, en el que el marcador acababa 3-0 favorable para los culés. En este amistoso Pedri solo disputó 45 minutos, suficientes para marcar un antes y un después en su vida. Desde ese día se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol español y mundial, y es que solo hay que ver sus datos durante este año.

Los espectaculares datos de Pedri

Pedri cerró la temporada deportiva siendo el jugador que más partidos había jugado, con nada más y nada menos que 75. El joven disputó 37 partido de LaLiga, 6 de Copa del Rey, 2 de Supercopa de España, 7 de Champions League y 20 partidos más con la selección española entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos con la sub-21.

Después de su último partido, en la final de los Juegos Olímpicos contra Brasil, donde disputó los 120 minutos, Pedri se convirtió en el jugador que más partidos había disputado, superando al jugador del Manchester United, Bruno Fernandes, quien jugó la suma de 72 partidos, tres menos que el canario.

De estos 75 partidos, 57 de ellos los comenzó como titular. Dato que demuestra la pieza fundamental en la que se ha convertido el joven de 18 años tanto en el Barcelona como en la Selección española. Esto supone un total de 5.273 minutos para Pedri desde su debut hace un año.

En estos 75 partidos Pedri también ha visto la portería. Su primer gol con la camiseta azulgrana fue en la fase de grupos de la Champions League contra el Ferencvaros, gol que le convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en marcar gol en la Liga de Campeones, con 17 años y 330 días. El tercero más joven en hacerlo con el Barça. Además ese día también anotó gol Ansu Fati, primer partido en el que dos menores de edad marcaban gol en un partido de Champions.

El centrocampista también marcó contra el Betis en Liga, tanto que le hizo ser el cuarto futbolista azulgrana más joven en marcar gol en la competición doméstica. Los otros goles fueron también en Liga contra el Athletic Club y el Levante.

Por último y no menos importante, Pedri cerró esa temporada futbolística con broche de oro, con el Barça logró levantar la Copa del Rey y con la selección española sub-21 en los Juegos Olímpicos de Tokio logró la medalla de plata. En la Eurocopa no consiguió levantar el trofeo, pero fue nombrado mejor joven de la competición y aparece en el once ideal del torneo.

Datos que solo presagian un futuro estelar para Pedri González.