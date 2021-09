Análisis post: Un espeso Barça B empata con la UE Costa Brava (0-0)

Barça B y la UE Costa Brava se enfrentaban este domingo 12 de septiembre en el partido correspondiente a la jornada 3 de la Primera RFEF. El Johan Cruyff acogería un duelo clave para los azulgranas, puesto que llegaban al encuentro sin conocer la victoria en este inicio de temporada.



Sergi Barjuan recuperaba a varios jugadores para el partido, por un lado, Arnau Comas que volvía tras cumplir sanción, por otro lado, el entrenador azulgrana tenía de nuevo a su disponibilidad a Iñaki Peña, Nico González, Alejandro Balde y Gavi, jugadores habitualmente han estado en dinámica de primer equipo



Contrariamente, el técnico del filial no pudó contar con Carevic, Ramos Mingo y Kays Ruiz, además de las ya conocidas bajas de Peque e Igor Gomes.

Pudo ser y no fue

La primera mitad empezaba bien para el conjunto azulgrana, dominio absoluto de la posesión, con los 10 jugadores de campo en terreno rival. En el minuto 8 iba a llegar la primera gran ocasión para el Barça B, Ángel Rodado recuperaba el balón cerca del área contraria, asistía a Jutglà, que erraría su mano a mano frente a Marcos. El portero barcelonés sería de lo más destacado del partido. Solo un par de minutos después, Nico, tras una gran conducción y una pasaiva defensa rival, dispondría de otro uno para uno con Marcos, que volvería a ganar el duelo. De nuevo, Ferran Jutglà aparecía en escena para cazar él rehace, por desgracia el balón se marcharía muy desviado.

Estas fueron las únicas ocasiones del Barça B en la primera media hora de encuentro. 30 minutos con un ritmo de juego lento, poco desequilibrio en ataque y muy previsibles en la creación. Destacar la actuación de Nico, el centrocampista fue de lo mejor del equipo y del partido. Recuperaba balones, generaba juego e incluso llegaba a zonas peligrosas en ataque.

En el tramo final del primer tiempo el partido cogía algo de ritmo, el Costa Brava haría su primer remate a puerta. Boris cazaba un buen centro al área azulgrana, pero se encontraba con una gran parada de Iñaki Peña que detenía el esférico en dos tiempos. Instantes después, Jutglà recibía un gran pase de Nico, pero su remate lo rechazaba de nuevo Marcos.

El tiempo en contra

Tras el descanso, el técnico azulgrana sustituía a ‘Gavi’ para dar entrada a Abde. Un cambio que no tuvo demasiado efecto y el partido se volvía cada vez más espeso. Barjuan seguía moviendo fichas en busca de mejorar las sensaciones y lograr el gol, entraban Jandro y Lucas de Vega, que acompañaban a Nico en la medular. Los jugadores azulgranas empezaban a intentar desbordar más con jugadas individuales, pero poco precisas. Sergi Barjuan cada vez más desesperado en el banquillo.

Después de la pausa de hidratación Jutglà volvería a tener en sus botas una gran oportunidad, pero no era el día del delantero. El míster azulgrana insistiría en buscar la solución en el banquillo y daría entrada a Zaca y Jordi Escobar. Sin embargo, fue la UE Costa Brava quien dispondría de la ocasión más clara, Cala recibiría un balón en el área pequeña aunque no lograría golpearlo bien. Finalmente, el descuento, Jandro Orellana rozaría el gol con un gran lanzamiento de falta. Una jugada que resume muy bien la situación del Barça en ataque, se generan las ocasiones, pero no se traducen en gol.

261 minutos sin marcar

Con el partido finalizado, el Barça B completaba las tres primeras jornadas sin sumar los 3 puntos en ninguna de estas. Dos empates y una derrota en un inicio de liga muy poco goleador. Únicamente un gol en tres jornadas. Con 2 puntos de 9 posibles el filial culé no arranca de la mejor manera la temporada, aún con tiempo para reaccionar los de Barjuan deberán trabajar mucho para cambiar la dinámica del equipo.