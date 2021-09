Previa Granada CF - Real Betis: a por el primer triunfo de la temporada en Los Cármenes

La Liga Santander retoma esta semana su actividad tras el parón de selecciones con la celebración de su cuarta jornada, que cerrará con el enfrentamiento entre el Granada CF y el Real Betis en Los Cármenes en un nuevo derbi andaluz. Un encuentro en el que podrá haber hasta cerca de 11.000 aficionados en las gradas, siendo un aforo más grande que en el último partido que albergó Los Cármenes. Ambos conjuntos afrontan esta jornada con la intención de conseguir su primera victoria después de un inicio un poco decepcionante.

Ganar ante su afición para olvidar el último fracaso

El Granada CF llega a este encuentro después de caer derrotado en la última jornada frente al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas por 4-0, un duelo en el que los granadinos dejaron una imagen realmente pobre, ya que fueron sobrepasados durante los 90 minutos de juego por el conjunto rival, que desde los primeros minutos se puso por delante en el marcador. Esta derrota fue la primera de la temporada para los pupilos de Robert Moreno, que comenzaron la campaña empatando en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal CF y empatando también en el segundo partido ante el Valencia CF por 1-1, siendo empatados en los últimos minutos a través de un penalti polémico. La derrota de la última jornada fue decepcionante para los intereses del club rojiblanco, que vio cómo fue tremendamente inferior al rival.

Pese a esta última derrota, el Granada quiere aferrarse a la buena imagen que dio en los primeros dos encuentros de Liga, donde se mostró como un equipo muy guerrero y cohesionado ante dos rivales de prestigio. La llegada de Robert Moreno al club tampoco ha sido fácil, la marcha de algunos jugadores importantes en el equipo en la última temporada como Yangel Herrera o Soldado han condicionado al club, aunque también se han fichado recambios como Monchu en el centro de campo, o al colombiano Carlos Bacca para ser una de las referencias en el ataque. Además, las últimas semanas también han sido movidas en los despachos ante la posible marcha de Machís al fútbol mexicano, pero a finales de esta semana se ha confirmado que el venezolano se quedará esta campaña en las filas del Granada CF.

Para este encuentro, Robert Moreno tiene disponible a toda la plantilla después de que los internacionales Domingos Duarte y Luis Abram llegaran de las concentraciones de Portugal y Perú respectivamente. La única excepción que tiene el equipo es la de Neyder Lozano, que es lesionado de larga duración y no se cuenta con él.

En cuanto a la alineación, habrá que ver si el técnico apostará por defensa de cuatro o si saldrá con tres centrales como ya ha hecho en otros partidos. Otra de las grandes dudas está en la portería, donde Aarón ha hecho buenas actuaciones en este inicio, aunque podría estrenarse en la meta rojiblanca Luis Maximiano, el guardameta que llegó en el último mercado procedente del Sporting de Lisboa.

Conseguir la primera victoria antes de jugar en Europa

El Real Betis llega a este partido tras perder como local en el Benito Villamarín con el Real Madrid por 0-1 en un partido que fue bastante disputado, pero en el que la falta de eficacia condenó al conjunto bético a la derrota. El balance de las tres primeras jornadas de campeonato se salda con dos empates y una derrota, siendo los dos empates frente el RCD Mallorca en el Visit Mallorca Estadi por 1-1 en el primer encuentro de la temporada y con el Cádiz CF en el Benito Villamarín con el mismo resultado. La imagen que ha dejado el equipo para su afición es de un inicio realmente dubitativo en una nueva temporada ilusionante, donde el equipo disputará la Europa League, por lo que los aficionados béticos esperan que el club consiga su primera victoria en Liga lo antes posible.

El encuentro ante el Granada CF llega justo antes del debut del equipo en Europa League, donde jugará el primer partido de fase de grupos esta semana en el Benito Villamarín ante el Celtic de Glasgow. Además, el conjunto verdiblanco está encuadrado en un grupo bastante exigente, donde le acompaña además del equipo escocés, el Bayern Leverkusen alemán y el Ferencvaros húngaro, por lo que el Real Betis tendrá que desplegar su mejor juego y conseguir puntos desde el inicio del campeonato. Conseguir una victoria esta jornada en Liga, que sería además su primer triunfo esta temporada, sería una buena forma de llegar al primer partido de Europa League.

Manuel Pellegrini tiene para este partido las bajas seguras de Sabaly y de Lainez, este último parecía que podía apurar para llegar a tiempo, pero finalmente se ha entrenado en solitario durante esta semana y no podrá jugar mínimo hasta la próxima semana, tal y como ha confirmado el propio técnico chileno. Otro jugador con el que ha habido dudas ha sido Canales, que arrastra molestias en un tendón, pero en principio estará disponible esta jornada. Con respecto a la alineación, parece claro que Héctor Bellerín debutará con el Real Betis, mientras que otro fichaje, Willian José, es posible que también disponga de minutos.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el parón y de la última derrota de su equipo: "El parón se ha hecho largo porque tenemos muchas ganas de volver a jugar y de demostrar que lo ocurrido en Vallecas fue algo muy puntual que esperamos no se vuelva a repetir. La moral está muy alta". También ha hablado de la situación de Machís, que se ha confirmado que se quedará esta campaña: "Le veo muy implicado, motivado desde el primer día y trabajando para ayudar al equipo aunque hasta ahora no como queríamos. De todas formas, no necesito que me diga nada porque le veo entrenar en el día a día. Vamos a seguir contando con él estos meses, otra cosa es que aparezca una oferta por él como por otros jugadores de alto nivel de la plantilla, como por Domingos y otros, ficticias o no".

Por último, ha hablado acerca del rival: "El Betis jugó contra el Madrid y pudo remontar tanto al Mallorca como al Cádiz y terminó empatando. Es un equipo de Europa League, que ya lo dice todo, con jugadores como Fekir, Canales, Borja Iglesias, Guardado, Guido… Es una plantilla de alto nivel. Tendrán ganas de sumar sus tres primeros puntos, como nosotros, aunque ellos tienen el partido de la Europa League que modifica su planificación".

También ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini,que ha hablado sobre la capacidad de su equipo: "Es difícil hablar de lo que pueda suceder en el futuro. Dije que tenemos un plantel para pelear las tres competiciones, pero se verá partido tras partido como vamos asumiendo la temporada. Pero insisto en que no hay que dejar de lado la Liga. Comparar el año pasado con éste es complicado, se fueron jugadores importantes, llegaron otros y ahora tenemos que ver de qué somos capaces". También ha hablado acerca de Rui Silva: "Lo he visto bien desde que llegó. Siempre es especial jugar contra tu ex equipo. Tenemos la portería muy bien cubierta con él, Bravo y Joel Robles. Hay una competencia que va a ser muy positiva para el Betis".

Por último, también ha hablado de Héctor Bellerín: "Es especial. No son muchos los jugadores que pueden decir que son muy hinchas, pero lo suyo no son sólo palabras sino también hechos. Fue indispensable traer un lateral más tras la lesión de Sabaly".

Posibles alineaciones

Granada CF: Luis Maximiano, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Neva, Milla, Monchu, Gonalons, Puertas, Luis Suárez y Bacca.

Real Betis: Rui Silva, Héctor Bellerín. Pezzella, Víctor Ruíz, Miranda, Guido Rodríguez, Canales, Juanmi, Guardado, Fekir y Borja Iglesias.