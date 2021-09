Granada CF - Real Betis: puntuaciones del Granada, jornada 4 de LaLiga

Victoria del Real Betis ante el Granada CF (1-2), que consuma su segunda derrota consecutiva en las cuatro jornadas que se llevan disputadas. El cuadro de Robert Moreno -que no disipa las opiniones negativas de los aficionados locales- volvió a sufrir contra un rival que se lleva su primera victoria de la temporada.

La primera parte estuvo protagonizada por la nula posesión del Granada- equipo que generó dudas a la hora de sacar el balón desde su área-, en la poca capacidad de generar peligro y en su perseverancia para defender. El primer gol, obra de Rodri en el añadido, resumió la pésima parte del equipo local.

En el segundo acto se notó una mejoría con las sustituciones del Granada, llegando el gol de las tablas tras una gran jugada individual de Suárez y una espectacular asistencia de Rochina. Cuando más participación tenía el conjunto rojiblanco, llegó el mazazo. Un robo de Canales en zona contraria, acompañado de una excelente finalización, desató la ira de la afición granadinista.

0-2: muy mal/ 3-4: mal/ 5: regular/ 6: bien/ 7-8: muy bien/ 9-10: excelente/ S.C; sin calificar

Maximiano

7| Gran debut del meta luso, pese al resultado. Muy buenos reflejos. Salvador en reiteradas ocasiones de una goleada. Socorrió al equipo con paradas admirables. Se le notó impreciso en algunas jugadas a la hora de sacar y salir con presión rival.

Arias

5| Debut oficial tras varios meses de parón por una lesión. Le falta rodaje. Muestra cualidades tácticas muy buenas. Jugador con profundidad y recursos para atacar. Buen centrador. Se le vio lento y con poco ritmo a la hora de las luchas individuales.

Germán

3,5| Actuación inverosímil. Su solidez y serenidad va y viene. Mejoró respecto a Vallecas, pero todavía está a falta del nivel competitivo deseado. Impreciso en varias situaciones. Fallos impropios del Germán que nos tenía acostumbrados años atrás.

Duarte

4,5| El zaguero no ha tenido su mejor noche. Poca precisión. No ha reflejado un gran nivel defensivo. Ha cumplido con tareas básicas, pero ha cometido errores muy perjudiciales para el equipo. El 1-2 viene por su culpa tras una pérdida infantil con Canales.

Neva

7| Buena actuación del lateral. Futbolista con mucha velocidad que ha estado activo y atento en todo momento. Buen recuperador. Ha sido de los mejores, pero el primer gol del conjunto verdiblanco viene por su culpa ya que perdió el duelo con Rodri y no le entró a tiempo.

Gonalons

6| El galo fue importante en la medular. El pulpo del equipo. Recupera y distribuye. Tiene grandes cualidades, pero el poco protagonismo con el balón no han hecho reflejar su mejor versión.

Montoro

5| Poco protagonismo. Tuvo la ocasión más clara del plantel en el primer tiempo tras un centro de Monchu. Ha participado en varias jugadas y ha hilvanado pases que podían haber sido claves. Poco más.

Monchu

5| Se le ha visto con ganas. Quería tener protagonismo. Tiene mucha inteligencia sobre el campo y una visión de juego envidiable. Ha demostrado que su faceta principal le arrastra hasta las labores ofensivas finales.

Machís

5,5| Pícaro y juguetón tras todos los rumores de una supuesta marcha. Poca claridad para definir. Ha insistido con 'bananas' que no encontraban destinatario. No está a su mejor nivel, pero va progresando.

Soro

4,5| Nada que no fuera terrenal. Jugador vertical y que ha intentado buscar algún gol con varios centros que no sembraron peligro. Era una de las esperanzas iniciales, pero no ha cumplido con lo esperado.

Suárez

7,5| El hombre del partido. Encarador y muy rápido. Ha protagonizado un posible penalti en los primeros minutos de juego y, tras tanto persistir, ha encontrado la portería tras una increíble jugada con una finalización al primer palo. Ha demostrado que tiene nivel suficiente para brillar en Granada.

Abram

6| Salió para suplir a Germán. Cumplió (no era difícil visto lo visto). Concentrado, sereno y con buenos cierres que mantenían impenetrable el bloque defensivo. Tuvo el empate en las últimas jugadas del partido tras una jugada a balón parado. Debería ser el titular junto a Duarte.

Bacca

5| Poco protagonismo. Tuvo un fuerte disparo que casi entró en la portería pero paró a dos tiempos Rui Silva. Entró para generar gol en la segunda parte.

Rochina

6,5| Trascendental en la jugada del tanto local. Cambio de juego que era para hacer levantar a la gente de sus asientos. Detalles de calidad que invitan a recordar al Rochina de la etapa pasada en tierras andaluzas. Quería poner los últimos centros.

Molina

S/C| Salió a menos de diez minutos para buscar el gol de la victoria en el momento del empate. Tuvo un tiro a bocajarro en los instantes finales. No ha aparecido más.

Eteki

S/C| Robert lo metió en el campo a la par con Molina para dar músculo y apoyo físico a la medular. Ha participado en algunas jugadas divididas. Nada más.

ÁRBITRO: Cuadra Fernández.

Amonestó a Gonalons , Borja Iglesias y Fekir. Gran trabajo, en líneas generales. Generó controversia con un posible penalti a Luis Suárez en los primeros minutos de partido. Cuestionado por el añadido final.