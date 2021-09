Robert Moreno: "Vamos a ir mejorando en nuestro juego y rendimiento"

Robert Moreno atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Granada CF frente al Betis en el último minuto. Pese al resultado, el entrenador se mostró satisfecho con el trabajo del equipo y optimista de cara al futuro.

En la primera pregunta, Robert Moreno hizo autocrítica reconociendo sin poner ningún tipo de excusa que la mejoría del partido de Vallecas a este es "insuficiente". Dos errores en defensa evitaron poder puntuar en este partido, y el entrenador dijo que este tipo de cosas le dejan "jodido".

Robert Moreno aclaró que no es únicamente que haya errores puntuale, hay que hacer autocrítica y reconocer los fallos, pero que él prefiere quedarse "con el lado positivo del partido".

En la tercera pregunta se le vio algo molesto con las palabras de Pellegrini. El entrenador del Granada aseguró que si el equipo ha mejorado durante el partido y se ha visto superior al Betis ha sido por aspectos tácticos.

Robert respaldó su anterior respuesta y señaló que la derrota no llega por temas tácticos. Puso de ejemplo el segundo gol del Betis, en el cual Canales, a su parecer, no marca por una cuestión táctica, más bien por talento, y eso no refleja el fútbol que estaba haciendo el Granada.

En la siguiente pregunta habló claro sobre Milla, que ha sido baja, y es que el jugador tan solo ha entrenado dos veces en las últimas ocho sesiones. Más adelante él mismo confirmó que era por unas molestias. También valoró el nivel de los dos debutantes. Empezó por el portero, Luís Maximiano, el cual hizo "un gran partido exceptuando ese susto con los pies". De Arias dijo que es increíble, ya que después de la lesión por la que ha pasado ha jugado 90 minutos "a un gran nivel".

Para terminar, Robert se enfrentó a una pregunta sobre la realidad del Granada y es que los puntos son escasos y los rivales siguientes muy complicados. Reconoció que el estado anímico es "fastidiado". Dijo que irán al Camp Nou "con la idea de ganar" y sabe que las victorias y la mejoría de juego "llegarán".