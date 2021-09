Simeone: "No pienso más allá del partido de mañana"

Simeone repasó la actualidad del conjunto rojiblanco antes del partido ante el Oporto de este miércoles, en el que el Atlético de Madrid intentará iniciar el camino que le conduzca a los Octavos de final de la UEFA Champions League.

El preparado argentino ha recalcado la dificultad del encuentro que se disputará el próximo miércoles a las nueve de la noche: "Nos enfrentamos a un rival siempre muy competitivo, con ilusión, entusiasmo y siempre preparado para dar lo mejor, como ha demostrado siempre que nos ha tocado jugar contra ellos".

Alineación

No pienso más allá de este partido. El camino se hace andando. Conocemos la competencia y la dificultad que va a haber.

Su plantilla

El míster rojiblanco valoró el nivel de forma de sus jugadores y su plantilla a la que vuelven a estar disponibles Lemar, Suárez y Joao Félix, tres jugadores muy importantes para el equipo: "Veremos cómo están hoy y, a partir de cómo vea el entrenamiento, mañana a lo largo del día decidiremos cómo jugar".

Además fue preguntado por el nivel de Renan Lodi en el último encuentro: "Está creciendo, supo esperar su momento para volver al equipo y siempre el equipo necesita de todos los futbolistas. Lo hemos hablado un montón de veces que todos los futbolistas terminan siendo muy importantes durante la temporada".

El once inicial

Diego Pablo Simeone ha valorado el posible once que el equipo rojiblanco puede lucir mañana en el Wanda Metropolitano: En la configuración de mi once "busco ganar el partido". "Y en esa búsqueda, son 93 (minutos) seguramente casi asegurados. Tenemos once que empiezan y cinco cambios para poder darle frescura y vitalidad al equipo. Y, a partir de ahí, vamos decidiendo la calidad de minutos que le puede dar al equipo cada futbolista que tenemos".

Oporto

"Conceicao es un amigo, entrenador que lo está haciendo bien desde hace años. Coincidimos en la Lazio. Le está dando juego y personalidad al equipo en estos años y no espero otra cosa de lo que he visto en Portugal o Europa, intensidad, mucha agresividad, presión en campo rival, velocidad en su juego, con posicionamientos claros de cómo encontrar superioridad numérica para hacer daño... Es lo que vi del Porto".

El entrenador del Oporto

Cabeza dura, fútbol vertical, dinámico, su energía y me gusta todo lo que transmite, energía, seguridad y que lo viene haciendo muy bien en su equipo.

Griezmann

"Desajustes, poca velocidad, poca intensidad y poca presión por parte de todo el equipo, por eso el primer tiempo no fue lo que buscábamos, sin embargo, queremos que Griezmann sea el futbolista que siempre fue, con talento, jerarquía y gol. Habrá que trabajarlo, como todos los compañeros, y que esté preparado para 30, 60 o 90 minutos" concluyó Simeone.