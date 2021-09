Gerard Piqué: "Esto es lo que somos ahora"

El Barça no pudo doblegar en ninguna faceta del juego al Bayern de Múnich, a pesar de que el equipo en determinados momentos del juego intentó causar peligro, el FC Barcelona fue un juguete en las manos de Nagelssman.

Este Barça está muy lejos de la élite europea en estos momentos, así lo veía Gerard Piqué tras el duelo, consciente de que este año el equipo está muy limitado: "Es lo que hay, somos lo que somos ahora y espero que se vayan sumando jugadores. Es un año complicado. Ellos han sido superiores, pero tenemos las bases para terminar compitiendo". Piqué, que acabó con el brazalete de capitán el partido, hacía autocrítica, pero también quiso destacar que el equipo quiso competir sobre todo en la primera mitad: "Si miras el partido, en la primera parte hemos competido y se han avanzado con un gol de rebote. El 0-2 nos hace daño", y ha seguido dando valor al debut de los jóvenes canteranos: "Me quedo con que han entrado chavales de 18 años, el equipo ha dado la cara, competido".

El central culé tiene claro que al equipo azulgrana actualmente no está entre los favoritos para ganar la Uefa Champions League, aunque no ha descartado al equipo: "No estaremos entre los favoritos, pero no pasa nada por no serlo. A veces lo hemos sido pero no lo hemos conseguido. ¿El año pasado quién daba al Chelsea de favorito? El fútbol cambia mucho, son estados de ánimos". Gerard Piqué también ha sido crítico con el juego del equipo y ha mandado un mensaje claro y conciso para la hinchada culé, que ayer se marchó con mal sabor de boca del Camp Nou: "No me quiero excusar. Somos el Barça. Veremos a final de temporada, terminaremos competiendo".

El combinado culé recibirá al Granada el lunes 20 de septiembre a las 21 horas en su próximo choque correspondiente a la quinta jornada de la Liga Santander. Para ese encuentro el FC Barcelona espera resarcirse tras la goleada encajada ante el Bayern de Múnich y devolverle a la afición la ilusión de ver al Barça en el templo culé.