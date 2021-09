Ronald Koeman: "Hay una diferencia de calidad entre ambos conjuntos"

El Barça volvió a hincar la rodilla ante el cuadro bávaro en la Uefa Champions League, tal y como ocurrió hace ya dos temporadas con el famoso 2-8. Esta vez el cuadro barcelonista ha encajado tres goles en su propio fortín, siendo superado en todo momento por un Bayern de Múnich entrenado tácticamente hasta la saciedad.

El técnico del Barça, Ronald Koeman, es consciente de que el equipo tiene limitaciones, sin embargo no quiso entrar en valoraciones sobre el nivel que había ofrecido el equipo en su estreno en Champions: "No me puedo quejar por la actitud, pero hay una diferencia de calidad, en equipo como conjunto que lleva mucho tiempo junto y además un banquillo que también ha ido a mejor", y ha seguido declarando: "Nosotros tenemos muchos jugadores jóvenes que dentro de dos o tres años van a ser mejores. Es dificilísimo de aceptar, pero esperar a mejorar cosas y que la gente mejore de sus lesiones".

Para el ex técnico de países bajos el equipo culé ha ofrecido todo lo que ha podido y ha vuelto a hacer especial hincapié en la poca disponibilidad de efectivos: "Solo había disponible tres delanteros. Tácticamente ha habido momentos que hemos controlado el juego del Bayern. Ellos hacen daño por el medio y hay que estar ahí. Es lo que hay en estos momentos". Koeman quiso volver a repetir que el FC Barcelona está en cuadro en estos momentos y valora la incorporación en un futuro de los delanteros que siguen lesionados o en proceso de recuperación: "Hay que pasar unas semanas porque después vamos a recuperar gente como Agüero, Dembélé, Ansu Fati".

De esta manera el Barça arranca su andadura en la presente edición Uefa Champions League con una dolorosa derrota ante el Bayern de Múnich por 0-3. El próximo partido en Champions de los culés será ante el Benfica a domicilio. El Barça deberá hacer los deberes ante el conjunto portugués si quiere no pasar apuros en la fase de grupos del torneo europeo por excelencia.