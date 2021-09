Karim Benzema: "Merezco estar a este nivel, el Balón de Oro lo quieren todos"

El delantero Francés, Karim Benzema, acompañó en rueda de prensa previa a Carlo Ancelotti correspondiente al partido de este miércoles ante Inter de Milán por Champions League. Habló sobre la preparación del equipo, su buen presente futbolístico y la expectativa frente a esta nueva liga de campeones.

Favoritismo en Champions

"La Champions es la competición más alta. Nosotros no estamos por detrás de nadie, son 11 contra 11 y no hay favoritos. Hay muchos partidos en los que la gente piensa que va a ganar un equipo y luego eso no pasa. Vamos a pelear por esta Champions porque es muy importante".

Comentó el delantero francés pues con 13 Champions en su vitrina el Real Madrid siempre será llamado a ser el favorito edición tras edición y contará con la presión de hacer la mejor presentación.

Su preparación y buen comienzo de temporada

"El secreto creo que no lo hay, trabajo día a día, me cuido mucho a nivel físico y mental, del inicio al final del curso. Me siento muy bien, trabajo mucho y eso se ve en la cancha”.

Enfatizó el delantero madridista en su preparación diaria para el buen rendimiento que ha demostrado en este inicio de temporada, por lo cual, ahora buscará el mismo protagonismo en Champions.

Errores defensivos y la dificultad del gol

"No es problema de delanteros o de la defensa, es de todo el equipo, estamos en el campo, intentamos ganar, queremos no encajar y marcar después varios goles. Estas cosas se ven cada día en el entrenamiento".

¿Existe la dependencia de Karim en el equipo?

"No creo que haya Benzema dependencia, creo que somos un equipo muy fuerte y lo que tengo que hacer es ayudar a mi equipo siempre para intentar ganar algo".

Aseguró Karim, el delantero más efectivo del equipo, quien ha tenido un gran comienzo de temporada, encajando varios goles mientras a sus compañeros de posición les has costado un poco más conectar con el arco.

Posible Balón de Oro

"No me quita el sueño, es un sueño de todos los jugadores, pero lo más importante es lo que hago con mi equipo, si puedo ayudar a ganar títulos, lo hago. Merezco estar a este nivel, el Balón de Oro lo quieren todos".

Qué decir de Mbappé…

"Creo que ya he hablado mucho de Kylian. Todos sabemos qué jugador es y creo que lo mejor es que me concentre para el partido de mañana".

La poderosa BBC y el ataque actual

"Comparar esta delantera actual a la BBC no sé, lo que he hecho con Cristiano y Bale se acabó y creo que es un trío que se va a quedar en la historia del fútbol. Con Vinicius y Eden también estoy bien, son grandes jugadores".

Aseveró Benzema sobre la comparación de ese tridente glorioso que tuvo el Real Madrid, hoy en día la situación ofensiva es diferente con jugadores que no han logrado consolidarse.

Confianza en Vinicius Jr.

"Creo que Vini es un jugador joven que ahora tiene experiencia en este club. Nos ayuda mucho, también nos ayuda con velocidad y va a seguir haciéndolo. Yo siempre hablo con él y le intento ayudar para que triunfe aquí, es un jugador top y creo en él".

A pesar de todas las críticas recibidas, Benzema asegura que apoya a su compañero que lo ve comprometido en mejorar y lograr un cupo en la titularidad del equipo.

El vendaje de la mano

"Ya tuve una operación. Pero había que estar dos meses fuera y yo quería continuar con mis compañeros. Entonces me he hecho otra vez daño. Ahora no tengo tiempo para parar y hacer otra operación. Por eso lo llevo".

Cerró la rueda de prensa Karim Benzema, dando la explicación de por qué lleva una venda en su mano ya desde hace algún tiempo.