Courtois: "Es un buen inicio"

En un encuentro muy disputado, el Madrid logró quedarse con los tres puntos en su visita al San Siro, donde el dueño de casa, Inter, dominó durante gran parte del partido, chocando contra un Thibaut Courtois en gran nivel. Sobre el final del encuentro, una mágica asistencia de Camavinga encontró a Rodrygo para convertir el 1-0 final.

Concluido el juego, tanto la figura como el autor del único gol, dialogaron con la prensa para comentar su opinión sobre este sufrido triunfo. Primero fue Courtois, quien admitió que Inter fue superior, pero destacó la actitud del equipo para sobreponerse e ir a por los tres puntos.

La palabra de los protagonistas

“No fue un partido con la posesión que queríamos. Defensivamente, con la presión nos han complicado la primera parte. Tuve que hacer alguna parada. En el segundo tiempo han creado menos peligro. Hay que tener fe porque este equipo tiene gol, y al final ha llegado,” comentó el portero belga.

“Sabíamos cómo defienden, pero no teníamos la calma. El balón arriba no era tan limpio y siempre había uno de ellos a la espalda y era difícil. En la segunda controlamos mejor el hombre libre, pero no ha sido nuestro mejor partido. Pero si podemos ganar al equipo más difícil del grupo es un buen inicio,” continuó.

Rodrygo marcó el único tanto del partido | Foto: Real Madrid

Por su parte, Rodrygo también destacó el trabajo del rival, pero no dejó pasar lo importante que ha sido para el Madrid superar al Inter: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Han jugado mejor en la primera parte y en la segunda controlamos algo más el partido. Es muy importante ganar aquí, pero todos los partidos van a ser muy, muy duros".

“Para seguir intentándolo sabíamos que teníamos que sufrir. Supimos sufrir, peleamos hasta el final y sabíamos que iba a llegar el gol. Y así fue,” añadió el delantero brasileño, quien concluyó contando cómo se siente a nivel personal: "Estoy muy contento. Siempre que jugué en la Champions lo hice bien, me encanta esta competición. Es muy importante empezar ganando" concluyó.