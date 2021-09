Ancelotti: "Tenemos jóvenes con muchísima calidad y el futuro es muy bueno"

El Real Madrid ha logrado una victoria importante en un partido muy sufrido. El Inter de Milán no ha sido un rival fácil y Rodrygo con un tanto en el minuto 89 ha dado los primeros tres puntos al conjunto blanco en la Champions League 21/22.

Nacho, lateral izquierdo

El técnico italiano ha comparecido en la rueda de prensa, después de la finalización del partido. Carlo Ancelotti comenzó hablando del motivo de la entrada de Nacho en el lateral izquierdo: "Era un partido donde la experiencia era muy importante, por eso jugó Nacho. Miguel es joven, venía de jugar un partido entero que había acabado muy tarde... Y Alaba es un jugador que me gusta mucho de central y si no hay emergencia va a jugar siempre ahí”. Además, analizó como ha estado el equipo en defensa, que han conseguido no encajar ningún tanto: "Courtois nos salvó en la primera parte e hizo dos o tres paradas de gran nivel. Defensivamente, no lo hemos hecho mal. Han estado todos muy concentrados en el choque".

El Real Madrid mucho mejor en la segunda parte

Por otra parte, explicó que cambió el equipo en la segunda parte y se encontró mejor que en la primera: “Victoria muy importante. Mejor la segunda parte que la primera. No hemos encajado gol gracias a Courtois en la primera parte. En la primera parte estuvimos en bloque bajo y había que defender. La salida del balón la hemos hecho distinta en la segunda parte y hemos mejorado". También, habló sobre el hombre de la noche, Rodrygo, que anotó el gol decisivo: Ha ayudado mucho a Carvajal y luego ante la portería rival es muy frío y marca goles". Incluso dio el porqué de la entrada del joven brasileño en vez de Hazard: "Pensé meterlo en la segunda parte, pero el Inter cerraba muy bien frente el centro y yo quería abrir el juego por fuera, por eso metí a Rodrygo".

El Real Madrid suma los tres primeros puntos de la competición europea. Sin embargo, el líder del grupo es el Sheriff que dio la sorpresa y ganó al Shaktar. El conjunto merengue volverá a jugar el domingo contra el Valencia.