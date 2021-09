Previa Atlético de Madrid vs Athletic: a defender el fortín

El día sábado se vivirá en el Wanda Metropolitano un trepidante duelo entre dos grandes conjuntos, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, partido en el cual ambos equipos saldrán con todo a buscar una nueva victoria que les permita mantenerse en lo más alto de la tabla.

El Atlético de Madrid llegará a este compromiso tras conseguir una importante victoria ante el Espanyol en los últimos instantes del encuentro, por el contrario, el Athletic Club logró vencer al Mallorca y asentarse en la quinta posición de la tabla.

A defender el fortín rojiblanco

El Atlético de Madrid llegará a este choque tras disputar un duro duelo ante el Oporto en la Champions League, partido en el cual no pudo pasar del empate, por el contrario, en LaLiga, viene de conseguir una victoria in extremis, ya que Thomas Lemar anotaría el gol de la victoria al minuto 99, demostrando que el Atleti nunca se rinde ni baja los brazos.

Asimismo, si hablamos de sus duelos ante el Athletic Club como local, el conjunto colchonero no conoce la derrota desde la llegada de Simeone, acumulando 9 victorias y 1 empate, razón por la cual, buscará mantener esa racha y conseguir una nueva victoria.

Thomas Lemar

En el último encuentro del Atlético de Madrid ante el Oporto, Thomas Lemar tuvo que abandonar el terreno de juego debido a unas molestias y tras ser sometido a varias pruebas se confirmó que el francés sufre una lesión muscular en el muslo sin evidencias de rotura, por lo cual, tendrá que realizar trabajo individualizado de fisioterapia, para luego poder incorporarse paulatinamente a los entrenamientos del conjunto rojiblanco.

Lemar sufre una lesión muscular sin evidencias de rotura

A romper las estadísticas

El Athletic Club llegará a este encuentro en un bueno momento debido a que desde el arranque de la campaña no conoce la derrota al acumular dos victorias y dos empates, no solo eso, ya que viene de ganarle 2-0 al Mallorca con goles de Daniel Vivian e Iñaki Williams, por lo tanto, buscará mantener sus buenos registros y derrotar al vigente campeón en su casa, no obstante, los precedentes no avalan a los leones, ya que en sus últimas cuatro visitas al Metropolitano no han conseguido puntuar, no obstante, las estadísticas están para romperlas y los dirigidos por Marcelino lo saben.

Antecedentes Atlético de Madrid vs Athletic Club

Ambos conjuntos se han enfrentado un total de 20 veces, siendo el Atleti el gran vencedor al acumular 14 victorias, 3 empates y tan solo 3 derrotas, asimismo, si nos remontamos al último encuentro en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid logró vencer 2-1 con goles de Marcos Llorente y Luis Suárez.

Rueda de prensa de los entrenadores

Tanto Diego Pablo Simeone como Marcelino atendieron a los medios de comunicación de cara al choque del día sábado.

El primero en atender a la prensa fue el entrenador rojiblanco, quien comentó: "Buscaremos hacer un partido importante, con un rival de los más en forma de LaLiga, que compite muy bien, con un grandísimo entrenador, que donde ha estado, ha llevado a sus equipos a jugar como él lo siente, y el Bilbao lo representa" concluyó Simeone.

Por su parte, Marcelino también pasó por los micrófonos de la prensa y declaró: “Nosotros vamos a Madrid con la máxima ilusión y ambición a lograr un gran resultado. Para ganar, tenemos que hacerlo todo bien: rendir al máximo en todas zonas del campo, con un gran nivel individual y colectivo. Necesitamos un buen nivel de acierto, aprovechando las ocasiones que tengamos. Debemos ser agresivos e intensos en ataque, y solidarios y comprometidos en defensa” afirmó el entrenador visitante.

Gil Manzano, árbitro del encuentro

El encargado de dirigir el duelo del día sábado será Jesús Gil Manzano, árbitro de 37 años que pertenece al Comité Territorial Extremeño, asimismo, en el VAR se encontrará Ignacio Iglesias Villanueva.

Convocatorias

Diego Pablo Simeone no ha hecho oficial la lista de convocados, sin embargo, el técnico rojiblanco no podrá contar con Thomas Lemar, por el contrario, Marcelino ya hizo pública la lista de 21 jugadores que viajarán a Madrid a conseguir la victoria:

Posibles onces

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Mario Hermoso, Carrasco; Marcos Llorente, Kondogbia/De Paul, Koke; Correa/Griezmann y Luis Suárez/Joao Félix.

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain; Raúl García/Sancet y Williams.