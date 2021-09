La rueda de prensa de José Alberto López

Hoy viernes 17 de septiembre, José Alberto ha analizado en la rueda de prensa el encuentro del domingo 19 de septiembre ante la SD Ponferradina, equipo que según él ya no es una revelación lo que hacen.

El Rival

Comenzaba la rueda de prensa el mister con un breve análisis del rival y destacando el nivel de Yuri como clave en el equipo rival: “La Ponferradina ya no es una revelación. Esta temporada ha dado un paso más en la confección de la plantilla, tiene más recursos; por eso es segundo. Tiene un gran equipo, es práctico, tiene las ideas claras y aprovecha bien los rivales del rival para ganar. Es difícil sorprender a nadie en cuanto a estilos porque todo está muy estudiado. Todos tenemos alternativas y cambios en sistemas con jugadores de distintos perfiles. La Ponferradina es un equipo reconocible y con un jugador determinante como Yuri. Es un rival paciente y que sabe aprovechar su momento; también en situaciones a balón parado”.

También habla de los dos encuentros fuera de casa y las esperanzas del equipo en ganar: “Siempre tenemos el aliciente de ganar. El partido del domingo es importante porque el rival, en las últimas temporadas, fue muy fuerte como local. Será un choque exigente, con duelos e intensidad. Hay que cometer pocos errores para sumar puntos. Fuera de casa también hicimos buenos partidos, salvo los primeros 30 minutos contra el Ibiza. En el resto estuvimos bien. El equipo tiene que conseguir regularidad dentro y fuera de casa. El calendario es igual para todos. Tenemos dos partidos fuera de casa y hay que ir al límite para competir”.

Comentó también sobre el tema de la portería que se estaba haciendo debate y dejó claro que no lo hay, además habló de la evolución de Hicham: “Quiero dejar claro que no hay debate en ninguna posición y mucho menos en la portería. Tomamos las mejores decisiones para ayudar al equipo a ganar. A Dani Martín lo he visto normal, nada diferente a ninguna semana anterior. Hicham sigue avanzando en su recuperación. Tiene ganas y le pedimos tranquilidad porque lo que tiene hacer es acumular sesiones de trabajo para estar preparado. Sabe que lo que pedimos a los extremos es exigente y tiene que estar en su mejor momento”.