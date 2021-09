Simeone: “Si lo de Joao lo hace otro jugador, posiblemente no sea roja”

Tercer empate consecutivo en el Wanda Metropolitano, esta vez frente al Athletic Club de Bilbao. El Atlético de Madrid no pudo encontrar portería ante el equipo de Marcelino.

A su finalización, el entrenador Diego Pablo Simeone compadeció ante los medios de comunicación para hacer balance del juego: “Es fútbol, no hay excusas, puede pasar. Confío en mis jugadores y trabajaremos para que hagan goles. Me gustó mucho el equipo, los cambios respondieron bien”, decía el argentino.

”Nos enfrentamos a un Athletic Club que va a ser protagonista, el juego que hicimos son los pasos a seguir en el futuro, me quedo con muchas cosas positivas. Incluso tras la expulsión de Joao el equipo buscó la victoria y subió la velocidad del juego”, agregaba tras no haber logrado encontrar acierto de cara a puerta a lo largo de los noventa minutos.

Partido muy agitado

Fue un partido un tanto agitado en cuanto a las decisiones arbitrales, Gil Manzano enseñó la tarjeta amarilla a siete jugadores entre los dos equipos. El más perjudicado, Joao Félix, que tras una falta, el colegiado le mostró la amarilla, y tras su queja por no estar de acuerdo con su decisión, recibió una segunda no quedándole más opción que abandonar el campo e irse al vestuario: “Gil Manzano es muy buen árbitro, tuvo actuaciones muy buenas. Según la sensibilidad del día se generan sensaciones distintas. Le pedí tranquilidad, pero me dijo que estaba tranquilo. No creo que todas fueran amarillas, se puede hablar con respeto y educación para entender que está pasando.”, argumentaba sobre la actuación del árbitro.

”Si el gesto de Joao se lo hace otro, posiblemente no lo expulsaba”, opinaba el míster tras la expulsión del portugués, que en el camino al vestuario peloteó un balón hacia la grada como acto de disconformidad, algo que se ha reflejado en el acta del partido.

Finalmente, tras los noventa minutos sin encontrar el gol, se añadieron seis más de descuento, y una vez logrado, cuando el Atlético de Madrid tenía oportunidad de realizar una contra peligrosa, el árbitro pitó el final del encuentro, algo de lo que también se vieron molestos los jugadores locales: “El partido debería haber finalizado en la jugada anterior, cuando echó el balón para atrás”, concluía Diego Pablo.

El Atlético de Madrid jugará el próximo 21 de septiembre frente al Getafe CF en el Coliseum Alfonso Pérez a las 19:30 horas, donde buscará los tres puntos para seguir invicto.