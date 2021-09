Eduardo Coudet: "Estamos pagando carísimos los errores"

Mientras la plantilla del Celta de Vigo intenta resarcirse de la dolorosa derrota sufrida ante el Cádiz, los fantasmas del pasado vuelven a rondar las cabezas de los aficionados celestes. Ya va otra campaña más en la que el equipo empieza con mal pie y ocupa los puestos de descenso en las primeras jornadas.

Todo sale mal

“Es difícil. La sensación es que no nos están saliendo las cosas, no estamos derechos”, comentaba un desconcertado Eduardo ‘Chacho’ Coudet en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado este pasado viernes. “La verdad que es un golpe fuerte en lo personal. Mañana me tengo que levantar y empezar a trabajar otra vez”, continuaba diciendo. Lo cierto es que la situación es crítica: un solo punto de quince posibles en las primeras cinco jornadas de liga. El balance es demoledor y el ‘Chacho’ es consciente de que hay que mejorar para revertir la racha.

"Es un golpe fuerte en lo personal"

Los errores individuales en momentos puntuales son uno de los principales causantes de esta serie de malos resultados. Coudet incidió durante toda la comparecencia en lo “caro” que el equipo está pagando estos fallos y en lo que tiene que seguir igual: la actitud y el trabajo. “Hemos cometido errores groseros que nos han condenado. Quizás no tantos, pero cada vez que nos equivocamos, pagamos”, insistía el técnico celeste, haciendo referencia al “penalti innecesario” cometido por un José Fontán al cual le “castiga su juventud”. “La gente se fue reconociendo la actitud del equipo. Tenemos que seguir. Si jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo, realmente van a ser más los partidos que vamos a ganar que los que vamos a perder”, aseguraba el argentino.

Los jugadores del Celta protestan el penalti pitado en contra | Imagen: LaLiga

“¿Pero cómo justificar tener un solo punto de quince? Obviamente esto ya me preocupa, porque podemos hablar de juego, de situaciones, de un montón de cosas… Pero la realidad es que tenemos un punto de quince”, destacaba el ex de Internacional de Porto Alegre, sabedor de que no hay “excusas que valgan” para justificar la peor situación por la que atraviesa el conjunto olívico desde que él mismo se hiciese cargo del equipo hace ya casi un año.

Mejoría en la segunda mitad

Los celtiñas sabían cuál era el plan de partido que iba a trazar el Cádiz, “metido atrás”, esperando en su campo. Eso obligaba a los vigueses a no conceder oportunidades al contraataque. “Creo que en el primer tiempo, si bien no se dio un juego fluido como queríamos que se diera desde los pases, desde las asociaciones… Tampoco era un partido para ir 0-2. A veces cuando estás cruzado, pasan estas cosas. Hay que trabajar, levantarse y empezar a sumar”, insistía el bueno de Coudet, dando a entender que sus muchachos no merecían tanto castigo tras la disputa de los primeros 45 minutos.

"Hay que tratar de acompañar la suerte, hay que trabajarla, no conozco otra manera”

En la segunda parte, el Celta mejoró y el público empujaba con más fuerza que nunca, pero fue insuficiente para por lo menos rascar un empate. Santi Mina se encargó de anotar el 1-2, pero el larguero detuvo hasta en dos ocasiones los remates de Iago Aspas, primero, y Jeison Murillo, después. “Si hubiésemos estado un poquito más derechos con la suerte, podríamos haber dado vuelta al resultado tranquilamente. Hay que tratar de acompañar la suerte, hay que trabajarla, no conozco otra manera”, manifestaba el entrenador sudamericano, quien también tuvo palabras de agradecimiento para la afición: “Así todo, no es por quedar bien, pero la gente nos empujó mucho. Nos hizo sentir muy bien en la segunda mitad”.

Murillo se lamenta por la ocasión fallada en el 95' | Imagen: LaLiga

Para concluir la rueda de prensa, Coudet expresó por última vez el malestar general de la plantilla por este decepcionante inicio de temporada: “Nos vamos con el dolor de tener solo un punto”. Así pues, no queda otra que trabajar más todavía para conseguir la tan necesaria primera victoria de la temporada.