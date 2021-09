Borja Jiménez: "El inicio es el soñado. Ganar 4 partidos seguidos en esta categoría tan pareja es muy difícil"

Borja Jiménez atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo por 2 goles a 1 ante el Club Deportivo Badajoz. Con el triunfo, el Dépor suma cuatro victorias en cuatro partidos y se sitúa como líder indiscutible del Grupo I de la Primera RFEF.

“El análisis nos lleva a decir que hemos jugado contra un gran equipo"

La primeras palabras de Borja fueron elogios al rival y al resultado logrado por sus jugadores: “El análisis nos lleva a decir que hemos jugado contra un gran equipo. El año pasado fueron los mejores de la categoría y este año todavía no habían encajado. Estoy contento. Portería a cero otra vez y hemos tenido alguna para cerrar el partido”. El preparado abulense ha querido insistir en el mérito que tiene el arranque que está cosechando su equipo: “Creo que nadie es consciente de lo difícil que es ganar en esta categoría, y mucho menos 4 veces seguidas. Ya llevamos 12, 3 puntos más que la semana pasada y a seguir”.

La alineación del Dépor fue una de las sorpresas de la tarde. Villares era el elegido para actuar en el lateral derecho ante la baja de Trilli. El técnico ha justificado la decisión de esta manera: “Queríamos profundidad y pulmón en esa banda. Hablamos con Villares durante la semana y no era un puesto nuevo para él, ya jugó la temporada pasada de lateral en el Fabril. Solo queda felicitarle porque ha hecho un gran partido”. Siguiendo con los nombres propios, Borja no pudo evitar la admiración que siente por Álex Bergantiños al ser preguntado por el capitán: “Qué voy a decir del ‘Capi’, si lleva 500.000 años en el club. Tiene una comprensión del juego muy alta. No sé cuál será su futuro cuando se retire, pero está claro que sabe detectar situaciones en el campo que no son fáciles de detectar”.

“Tardé en hacer los cambios porque me daba la sensación de tener el partido controlado"

El técnico también ha explicado la demora en los cambios. Hasta el minuto 85, el Dépor solo había realizado una sustitución. “Tardé en hacer los cambios porque me daba la sensación de tener el partido controlado. Cuando tienes esa sensación, tienes miedo a cambiar por si el partido se descontrola. Yo tenía la sensación desde dentro de estar controlando la situación”, ha argumentado Borja.

Por último, el míster ha querido advertir a los más idealistas: “Esto es muy largo. El inicio es el soñado. Ganar 4 partidos en cualquier categoría es muy difícil. En esta, más, porque el nivel es muy parejo. Esto va a ser muy igualado. Ojalá durante la temporada tengamos la capacidad de ir logrando 4 triunfos seguidos”.