Sin Bale hasta noviembre

Parecía que el mejor Bale había vuelto a pasar por Valdebebas. Tras una temporada donde fue cedido al Tottenham, recuperando su mejor nivel, y una Eurocopa donde se le vio muy motivado, llegó al Real Madrid de Ancelotti con ganas de volver a triunfar. El técnico italiano le devolvió la confianza, buscando aquella versión que tuvo del galés en su primera etapa en el club, y lo asentó en el once titular, a lo que el extremo respondió con un gol en sus tres primeros partidos, antes de esta lesión que frena cualquier atisbo de esperanza.

Fue baja en el entrenamiento previo al partido frente al Celta, perdiéndose el encuentro donde se inauguraba el Bernabéu, y en el encuentro de Champions contra el Inter, donde el club blanco salió ganador. Tal y como han estipulado los médicos, se prevé que esté ocho semanas fuera, de las cuales ya ha completado una.

Si el tiempo de baja es el esperado y no surge ningún contratiempo, el Real Madrid se ha marcado la fecha del 20 o 21 de noviembre, cuando se enfrentan contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes. Por el camino se perdería nueve partidos de Liga más, donde se incluyen rivales como Villarreal o Barcelona, y hasta tres de Champions, en un total de 14 partidos.

No todo son malas noticias para el galés, pues la situación podría ser mucho peor de no contar con el parón de selecciones de octubre y noviembre, donde el equipo tendrá que frenar y él contará con más días de margen para recuperarse de su vigésimacuarta lesión que sufre desde que fue fichado por el Real Madrid.

¿Quién ocupará la banda derecha?

Surge por tanto un nuevo dilema para Ancelotti, que pierde a uno de sus delanteros titulares en el esquema del 4-3-3. Lleva ya dos partidos sin el internacional galés, y las soluciones que ha encontrado no parecen haberle agradado del todo, pues no ha conseguido encontrar el equilibrio que le daba Bale.

En el partido frente al Celta probó a Hazard en la banda derecha. No se vio del todo mal al jugador belga, que sigue con su eterna recuperación y recobrando sensaciones. Estuvo participativo y cómodo, pero no pudo crear peligro. Con la explosión de Vinicius, a quien sería una locura quitar del once titular o moverle de su posición, Hazard es el mejor colocado para ser el titular junto al propio Vinicius y Benzema, pese a que no jugó ni un solo minuto frente al Inter.

Lucas Vázquez es otra de las opciones que baraja Ancelotti. Fue titular frente al Inter, llegando a disputar más de 60 minutos en un duelo tan importante. Sin embargo su partido fue algo pobre, y el técnico decidió sustituirle, en una decisión que el tiempo terminó dándole la razón. Parece que su alineación se debió más a un aspecto defensivo, una especie de doble lateral junto a Carvajal donde pudieran frenar un poco más el ataque de los italianos, por lo que pese a ser una opción más para Ancelotti, no parece que sea el escogido por él.

Por último, el tercer jugador que puede pelear por la vacante que deja Gareth es Rodrygo. El brasileño no cuenta con toda la aprobación de Ancelotti, quien apenas le está dando minutos, pero que decidió sacarle frente al Inter como suplente en la segunda parte. Rodrygo revolucionó la delantera blanca, y suyo fue el gol que dio la victoria a los merengues, anotándose un gran tanto después de un extraordinario pase de Camavinga.

Estas son las opciones que el entrenador italiano tiene en el banquillo para suplir a Gareth Bale. Aunque la baja de este pueda ser importante, no parece que el Real Madrid vaya corto de opciones para poder cubrir ese hueco con facilidad, en busca de la delantera titular que ayude al equipo blanco a seguir con su gran fiesta goleadora y a mantener el liderato liguero.