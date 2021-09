Victoria con sufrimiento para el Barça en el estreno en la Liga Endesa (85-78)

Victoria sufrida del Barça en el primer partido de Liga Endesa 2021-2022 contra el UCAM Murcia (85-78). El Barcelona ha hecho unos 20 minutos muy serios, pero en la segunda mitad el conjunto de Saras se ha desconectado y ha permitido al equipo de Sito entrar en el partido.

Inicio perfecto



El Barça ha realizado un primer cuarto muy bueno, con mucha intensidad en defensa y con las ideas muy claras en ataque. El protagonista de la primera mitad ha sido Cory Higgins con 12 puntos en los primeros 20 min.



Los de Saras han empezado el partido con un parcial de 12-3 en los primeros minutos del partido. Después ha irrumpido la figura de Mirotic que ha puesto el +10 en el electrónico. El resultado final del primer cuarto ha sido (26-10).



En el segundo cuarto el Barcelona ha continuado en la línea del primer periodo, pero el conjunto de Sito intentaba reducir distancias en el marcador, pero el Barcelona no dejaba que el equipo murciano se acercase en el electrónico del final de la primera mitad (42-28).

Desconexión



En la segunda mitad el Barcelona se ha desconectado y el UCAM Murcia le ha endosado un parcial de 6-23 al Barcelona y ha empatado el duelo a 51-51 en el (min 28). De hecho el conjunto murciano se ha puesto dos puntos por encima de los culers (54-56). A partir de este momento la igualdad en el marcador se ha ido manteniendo hasta el final del partido.



El partido no se ha decantado para los culers hasta los últimos instantes del choque , con un parcial de (9-1) para los hombres de Saras, con la figura de Smits como protagonista que anotaba un lanzamiento des de la línea de tres puntos para situar el 78-69 en el marcador a falta de muy pocos minutos para terminar el encuentro. Pero una tímida reacción del UCAM Murcia que no ha bajado los brazos en los últimos minutos con Mcfadden y Taylor como protagonistas de la reacción de su equipo no ha sido suficiente y el Barça ha podido sumar la primera victoria en la Liga Endesa por ( 85-78)

Ficha partido

Barça: Calathes (9), Higgins (18), Hayes (4), Mirotic (18), Oriola (7) –cinco inicial- Davies (17), Sergi Martínez (-), Smits (10), Laprovittola (-), Jokubaitis (2), Badji (-).

UCAM Murcia: Taylor (18), McFadden (14), Rojas (3), Webb (11), Cate (-) –cinco inicial- Davis (5), Lima (15), Bellas (9), Malmanis (-), Radovic (3), Czerapowicz (-), Vasileiadis (-).