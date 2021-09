Previa FC Barcelona - Granada CF: a resarcirse para crecer

El Camp Nou acoge este lunes el duelo que cierra la jornada 5 de LaLiga y en el que medirán sus fuerzas el FC Barcelona y el Granada CF,. Ambos equipos llegan con la necesidad de lograr una victoria que les permita resarcirse de la última derrota encajada y les ayude a cargarse de confianza para despegar y avanzar hacia sus objetivos. El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas sobre el césped de un Camp Nou en el que el Granada CF dio el campanazo la temporada pasada. Ahora regresa con ese recuerdo y con nuevo entrenador, con pasado blaugrana. Robert Moreno quiere estrenar el casillero de victorias en la que fue su casa durante su etapa como segundo entrenador de Luis Enrique. Ronald Koeman, por su parte, desea que esta vez los tres puntos se queden en casa.

El Barça quiere cerrar la herida del Bayern

El FC Barcelona, que descansó la pasada jornada, llega a este partido herido tras encajar una derrota en Champions contra el Bayern de Munich, con el que perdió en casa por 0-3. Los blaugranas activarán el 'chip' Liga y lucharán por una victoria que les permita cerrar heridas, tanto las recientes como las pasadas. Y es que el Granada se llevó el triunfo del Camp Nou la temporada anterior, por primera vez en su historia, tras imponerse por 1-2, con goles de Machís y Jorge Molina. Ambos jugadores continúan en la plantilla, pero no el líder que comandaba entonces al equipo rojiblanco, Diego Martínez. Tampoco continúa en el bando azulgrana su estrella, Leo Messi. Barça y Granada volverán a medir sus fuerzas en un duelo importante para ambos.

El conjunto de Ronald Koeman quiere seguir sumando puntos en Liga que le permitan seguir metido de lleno en la lucha por el título. El FC Barcelona, con un partido menos, es actualmente noveno y suma siete puntos, gracias a dos victorias - contra la Real Sociedad y el Getafe- y un empate - contra el Athletic Club-. En la última jornada liguera, el Barça se impuso al Getafe por 2-1. Se adelantó pronto con un gol de Sergi Roberto, empató el conjunto azulón con un tanto de Sandro Ramírez minutos después y, a la media hora, Depay firmó el gol que finalmente le dio el triunfo.

Para el partido contra el Granada CF, Koeman vuelve a tener varias bajas. Siguen lesionados Dembélé, Wagué y Agüero, a los que se han unido Braithwaite, Pedri y Jordi Alba. Por lo tanto, habrá novedades en la alineación del FC Barcelona. Sin Jordi Alba, en el lateral zurdo podrían actuar Balde o Mingueza. En el lateral derecho también se prevé un cambio ya que Sergio Roberto podría jugar en la medular para cubrir la baja de Pedri y Dest ocuparía el flanco diestro. El eje de la zaga será para Piqué, al que acompañarán Araujo o Eric García. En el centro del campo apuntan a titulares Busquets, Frenkie de Jong junto al mencionado Sergi Roberto. La línea de ataque podría estar formada por Couthinho, Depay y Luuk de Jong.

El Granada CF busca su primera victoria

El Granada CF llega al Camp Nou con la necesidad de lograr su primera victoria. Los rojiblancos no terminan de arrancar y solo han sumado dos puntos de 12 posibles, lo que ha provocado que firmen el peor arranque en Primera de su historia. La idea de juego de Robert Moreno no terminar de cuajar y el equipo no dejó buenas sensaciones en los dos últimos partidos, en los que perdió con el Rayo Vallecano - por goleada por 4-0 en Vallecas- y con el Real Betis -en el último minuto-.

El equipo granadino es decimoséptimo, con dos puntos, y debe empezar a sumar ya de tres en tres si no quiere meterse en problemas. El Granada CF intentará volver a dar la sorpresa en el Camp Nou, una tarea ardua, pero no imposible.

Robert Moreno vuelve a tener a toda su plantilla disponible, a excepción del central Neyder Lozano, lesionado de larga duración. En la anterior jornada fue baja Luis Milla, pero el centrocampista ya está recuperado. Lo que no está claro es si volverá al once, ya que podrían mantener su puesto en la medular Gonalons, Montoro y Monchu. El técnico catalán podría optar por un 5-3-2 en este partido, con la novedad del central Luis Abram en la zaga junto a Duarte y Germán. Arias y Neva repetirían en los laterales, mientras que en la línea de ataque se perfilan como titulares Luis Suárez y Machís o Bacca.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, resaltó en la comparecencia ante la prensa previa a este duelo contra el Granada CF que su equipo quiere "mejorar" y que él no teme por su futuro. Sobre el rival, el holandés comentó que el Granada CF "no ha cambiado mucho, aunque cada entrenador tiene sus pensamientos". "Su sistema es 4-3-3, es fuerte físicamente, su juego es directo... Nosotros jugamos en casa, hay público y será un partido diferente al del curso pasado, sobre todo por el público", indicó.

El técnico del Granada CF, Robert Moreno, destacó en la rueda de prensa previa al partido que ve "bien" a su equipo, aunque "jodido" por la última derrota contra el Betis y "con ganas de seguir compitiendo". El catalán indicó que todo lo que sea "sacar puntos en el Camp Nou es positivo" y confía en poder hacerlo: "Mejor tres que uno, pero incluso no sacar puntos y dar una imagen sería bueno, hay que coger confianza". El Granada CF ya sabe lo que es ganar al Barça en su estadio y Robert Moreno indicó que este grupo ya ha demostrado que es capaz de "ganarle a cualquiera". "Tenemos que hacerlo todos juntos, tenemos talento colectivo y tenemos que potenciar eso. Claro que podemos ganarle al Barça en el Camp Nou, un empate para ellos sería horrible y si ganamos, el doble de malo. Pienso que podemos ganar todos los partidos", apuntó. Será un partido especial para Robert Moreno, que es socio del Barça: "Hay que disfrutar el partido, es de los que gusta jugar. Es un partido para divertirse y pasarlo bien. Es muy ilusionante para mí, soy socio del Barça, pero ahora soy del Granada a muerte y si puedo meterle cinco al Barça, se los meto. Mientras esté en el Granada va a ser el club de mi vida".

Posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Mingueza, Busquets, Frenkie de Jong, Sergi Roberto; Coutinho, Depay y Luuk de Jong.

Granada CF,: Maximiano, Arias, Germán, Duarte, Luis Abram, Neva, Gonalons, Montoro, Monchu, Machís y Luis Suárez.