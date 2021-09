Sergi Barjuan: "Hoy hemos superado el reto del empate"

El filial culé está de celebración, tras más de tres jornadas sin conseguir los tres puntos, los jugadores dirigidos por Sergi Barjuán pudieron llevarse la primera victoria de la temporada. Lo hicieron en un campo siempre complicado como lo es la Nova Creu Alta,, ante un rival que el año pasado militaba en la división de plata del fútbol español, el CE Sabadell.

El Barça B doblegó al conjunto arlequinado por 1-3 y cuajó hasta la fecha el mejor partido de la temporada. "Estamos aún en un proceso, hoy hemos dado un paso importante en un campo muy complicado. Este resultado refuerza la faena hecha hasta ahora", manifestaba el míster culé ante una victoria muy trabajada de su equipo, la primera en liga. El equipo culé venía de cosechar tan solo 2 puntos de 9 posibles, por lo que el triunfo ante el Sabadell se antojaba urgente, tal y como declaraba Sergi Barjuan: "Hemos encontrado nuestra mejor versión para llevarnos los tres puntos y hemos superado el reto del empate. Hemos trabajado toda la semana aspectos ofensivos, estoy contento con este proceso".

El Barça B ha realizado varios cambios en el once titular con respecto al último encuentro ante el Costa Brava, preguntado por esta situación el míster culé lo ha dejado claro: "He visto que era propicio hacer cambios, cuento con todos. Tienen que estar preparados para el momento en el que se les de esta oportunidad. Mi objetivo es que todos esten preparados para el momento", y ha seguido: "Lo mejor para un entrenador es que los que entren estén preparados y los que comienzan también". El equipo culé se reencontró con el gol gracias a un doblete del MVP del partido, Rodado, un detalle que no pasó por alto el técnico barcelonista: "La faena es de todos, Rodado se genera las oportunidades o le caen los balones. El trabajo es de todos".