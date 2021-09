FC Barcelona - Granada CF: puntuaciones del Granada, jornada 5 de LaLiga

El Granada calcó el guion de la temporada pasada y por muy poco no obtuvo los tres puntos en el Camp Nou. Escudero demostró su exquisito toque al asistir impecablemente a Domingos Duarte para que pusiera el 0-1 en el marcador con tan sólo dos minutos de juego transcurridos.

A partir del gol, los hombres de Robert Moreno supieron sufrir y hacer un ejercicio de defensa y resistencia para repeler las ofensivas de un Barcelona muy desordenado, pero que llegaba con cierto peligro a la portería defendida por un enorme Maximiano.

Ya en el minuto 89, Araújo, el mejor jugador del Barcelona hoy, mandó el balón al fondo de las mallas de un soberbio cabezazo para poner el 1-1 final.

Importante punto conseguido el por el Granada, que debería servir para cambiar sensaciones de cara a los próximos envites.

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar

MAXIMIANO

9| Empieza a justificar su coste y las esperanzas puestas en él. Muy seguro en sus acciones, mención especial a la intervención a un remate de Araújo.

QUINI

9| Volvía a una titularidad y no desaprovechó su oportunidad. No se entiende que no haya jugado más. Tapó excelentemente su banda. Trabajó sin descanso ante las acometidas de Dest y Depay. Enorme.

ABRAM

6| Solvente y aseado. Muy cómodo formando pareja en el centro de la zaga con Domingos. Se retiró con molestias u fue sustituido por Germán.

DOMINGOS DUARTE

7| Autor del tanto nazarí. Mejor en tareas defensivas que en los últimos partidos. Sólido y ejerciendo de líder en la zaga. Muy acertado en sus palabras en la entrevista post partido.

ESCUDERO

7| Duró 45 minutos sobre el terreno de juego, pero fueron suficientes para mostrar lo que le puede ofrecer al equipo. Asistencia de lujo. Sin dificultades en defensa. Sustituido por Neva.

ETEKI

6| Estaba teniendo buenos minutos jugando como interior. Bien en la presión al rival. Una lástima que se lesionara a la media hora de partido. Sustituido por Montoro.

MILLA

7| Posicionamiento perfecto a lo largo de todo el partido. Solidario y siempre concentrado. Llegó justo físicamente al encuentro, pero aguantó los 90 minutos.

MONCHU

6| En ocasiones se muestra disperso. Le pone voluntad, pero tiene que mejorar en constancia. Debe subir el ritmo para no pasar apuros en Primera división.

PUERTAS

6| Voluntarioso en tareas defensivas. Poco profundo a la hora de salir al contragolpe, en líneas generales, buenos minutos para coger confianza. Sustituido por Gonalons.

MACHÍS

7| Esta es la versión del venezolano que todos los aficionados del Granada quieren ver. Eléctrico e incisivo, sobre todo en la primera parte. Recuperando sensaciones. Buen trabajo en defensa.

JORGE MOLINA

6| Siempre al servicio del equipo, siendo referencia arriba y realizando su trabajo correctamente. Bregó con la zaga culé. Disfrutó de una ocasión en la primera parte que pudo ser el segundo tanto nazarí.

MONTORO

6| Tuvo que entrar en el minuto 30 por la lesión de Eteki. Disfrutó con el balón cuando lo tuvo en su poder. Ayudó en defensa y presionó sin descanso. Amonestado.

NEVA

6| No tuvo especiales problemas por su costado en defensa, aún así la competencia con Escudero le va a venir genial.

LUIS SUÁREZ

6| Quizás tuvo que salir unos minutos antes, el partido pedía de su presencia para culminar algún contragolpe que hubiera sido la sentencia. Trabajó bien en la presión sabiendo su papel en un partido como el de hoy.

GONALONS

6| Intenso en su labor defensiva, supo meterse en el guion del partido y le dio consistencia a la media nazarí. Amonestado a los pocos minutos de salir.

GERMÁN

6| Sustituyó a Abram. Contundente en los pocos minutos que estuvo en el césped, justo cuando más apretaba el conjunto local.

ÁRBITRO: Santiago Jaime Latre

Amonestó a los locales Mingueza, Araújo y Piqué. También vio amarilla el técnico culé Koeman. Por parte del Granada fueron amonestados Montoro, Gonalons, Maximiano, Monchu, Quini y Bacca.