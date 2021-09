Robert Moreno: "Me quedo con el espíritu del equipo"

Robert Moreno dio la cara tras otro partido en el que al Granada CF se le volvió a escapar por poco la primera victoria de la temporada. Si bien el resultado es bueno, ya que consiguió un empate frente al FC Barcelona, el Granada estuvo por delante durante todo el partido y se le escapó el triunfo en el último momento. El entrenador del equipo granadino analizó el empate logrado contra el Barça. Quiso ser positivo cuando respondió a la primera pregunta. Para Robert, un empate en el Camp Nou sabe a victoria y la actitud del equipo fue fantástica. Según él, la misma que tuvieron el año pasado en este mismo campo cuando se llevaron la victoria.

En la segunda pregunta, el entrenador catalán no quiso entrar a valorar la marcha de Messi y el juego del Barcelona sin él, ya que indicó que es entrenador del Granada CF y responderá cuestiones sobre su equipo. "Hablar de Koeman o de jugadores que están ahí sería una falta del respeto. El Barça es un gran club y creo que tienen jugadores con una calidad enorme", señaló.

Robert Moreno no quiso responder a la pregunta sobre los objetos que le lanzaron desde la grada y salió del paso con una broma: "Me han tirado un par de flores la familia que tenía detrás. No ha pasado nada". A lo que sí dio una respuesta más contundente fue en el apartado de las lesiones: "Eteki habrá que esperar para conocer su situación y lo de Abram fueron calambres".

Con esto, el técnico catalán respondía a todas las preguntas formuladas en una breve rueda de prensa tras el partido contra el Barcelona.