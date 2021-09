Bono: "Nos sentimos superados en el primer tiempo"

Tras el encuentro ante la Real Sociedad, los jugadores sevillistas Koundé, Bono y Navas, comparecieron ante los medios dando su punto de vista acerca de qué les pareció el duelo, estas fueron sus palabras.

Jules Koundé: "Hemos tirado la primera parte a la basura, no hemos hecho nada bien. No fuimos capaces de sumar pases, de salir de la presión, de defender sin hacer faltas innecesearias, hemos perdido muchos balones. En la segunda parte todo fue un poco mejor, intentamos ser nosotros mismos pero sin tener realmente muchas oportunidades para hacer gol. Nos vamos decepcionados porque no hemos jugado bien hoy. En el descanso hablamos que no podíamos seguir igual que en la segunda parte, por eso salimos en la segunda un poco más enganchados. Tenemos que hacer mucho más".

Bono: "Fue un partido complicado, es verdad que en el primer tiempo nos sentimos un poco superados pero tuvimos el carácter para aguantar hasta el descanso y en el segundo tiempo el equipo salió mucho mejor, pudimos tener la pelota y cogimos confianza. Tuvimos ocasiones para poder ganar y no se pudo, el empate final ha sido justo. Los penaltis son así, hoy tocó pararlo. Somos conscientes de que todos los partidos son complicados pero nosotros a nivel mental estamos preparados para competir".

Jesús Navas: "En la primera parte ellos han estado intensos , nos ha costado tener el control del balón pero en la segunda hemos salido nosotros más intensos y hemos tenido más opciones de llegar a la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido duro, es un equipo que aprieta bien arriba y son intensos aunque hemos ido a ganar en la segunda parte pero no hemos podido conseguir la victoria".

También dedicó el técnico hispalense unos minutos en la zona mixta.

Julen Lopetegui: "Ha sido un punto complicado y trabajado ante un muy buen equipo como es la Real Sociedad donde en la primera mitad nos ha superado en ritmo y acciones de presión que no hemos sabido interpretar y en la segunda creo que hemos estado por encima de ellos teniendo opciones para haber podido ganar aunque no ha sido así. Hemos cambiado cosas en el descanso a nivel colectivo, por eso el equipo ha salido mejor en la segunda mitad donde hemos superado mejor su presión y hemos sido superiores durante gran parte de la misma".