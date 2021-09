Simeone: "No estamos teniendo intensidad"

El Atlético de Madrid vuelve a conseguir la victoria "in extremis" ante el Getafe por la mínima, 1-2, gracias al gol de Luis Suárez. Un partido que se complicó para el conjunto azulón por la expulsión de Aleñá en el último tramo del encuentro.

El técnico argentino comenzó la rueda de prensa post partido recordando que LaLiga acaba de comenzar: "Estamos en el arranque y hay un montón de situaciones que generó no estar donde nos gustaría estar. Arrancó el partido ante un rival complicado que viene de cinco derrotas seguidas, no va a perder siempre".

El argentino señaló sobre cómo fue el encuentro. "Los primeros diez o quince minutos se controló, luego hubo falta de velocidad, de circulación para lastimar al rival y se llegó a un partido plano. Apareció su gol, nos lastimó y nos hizo ver la realidad". A lo que añadió: "En el segundo tiempo, más allá de los goles, salió el equipo de otra manera. Con otra contundencia ofensiva, tenemos que buscar manejar eso y buscar la mejor forma de nuestros jugadores". Estas palabras del Cholo, también se han podido ver en declaraciones como las de Hermoso. "El comienzo de los partido no sabemos si es una cuestión de actitud, preparación… Creo que la primera, el equipo es el mismo que el año pasado, mismos jugadores y distintas maneras de entender los partidos con el dibujo táctico", dijo el central rojiblanco.

Por otra parte, habló sobre la intensidad de su equipo, que personalmente en los últimos minutos no le está gustando. "No estamos teniendo intensidad. Contra el Espanyol no la tuvimos en el primer tiempo, hoy tampoco. Me gustó ante el Villarreal, Athletic y Porto. Depende de nosotros mejorarla” señaló Simeone.

Sobre sus jugadores

Por último, trató sobre algunos jugadores. Por un lado, "Cunha llegó hace poco, jugó los JJ.OO. sin apenas preparación. Correa llegó apenas arrancó LaLiga, estuvo muy bien, luego se fue con la selección, ahora está volviendo a encontrar el nivel. Cualquiera hubiera sacado a Suárez y marcó. Está volviendo a lo que es él", comentó.

Por el otro, terminó hablando de Antoine. "Antoine regresó al Atlético, tan querido por él, pero está volviendo adaptarse al Atlético, a lo que queremos de él. No recuerdo un partido de titular de Joao Félix en cuatro meses. Se ha recuperado del tobillo, hay que esperarlo", señaló el Cholo.