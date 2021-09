Cádiz-Barça: la convocatoria

El Barça afronta este jueves 23 de septiembre el segundo partido de la semana, los azulgranas se desplazarán a Cádiz el mismo día del partido, por la mañana. El encuentro dará comienzo a las 22:00 horas en el Estadio Nuevo Mirandilla.



Este miércoles por la mañana la plantilla ha realizado una última sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva, antes del duelo ante el Cádiz. Tras el entrenamiento, Ronald Koeman ha dado a conocer la lista de convocados, son 20 los jugadores que se desplazaran a la ciudad andaluza, el canterano Nico González es la única novedad además de Balde, que es baja por una lumbalgia.

Los convocados



Ter Stegen, Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Memphis, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, L. De Jong, S. Roberto, F. de Jong, O. Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña, Nico y Gavi.

El equipo dirigido por Koeman sigue marcado por las bajas, sobre todo en ataque y se está viendo reflejado en los partidos donde los azulgranas no logran generar muchas ocasiones de peligro, un inicio de temporada sorprendentemente muy poco goleador para un equipo acostumbrado a ser más efectivo.





En el combinado culé seguirán sin estar Pedri, Dembele, Aguero, Ansu Fati, Braithwaite y Alba, aunque algunos de estos jugadores ya se encuentran trabajando sobre el césped y en pocos días volverán a las convocatorias.

¿Última convocatoria sin Ansu Fati?

Desde hace varios días, Ansu Fati ya realiza entrenamientos con el grupo y parece ser que las sensaciones son muy buenas. Esta podría ser la última convocatoria en la que no esté el nuevo "10" azulgrana.



Son diez meses los que Ansu Fati habrá estado de los terrenos de juego, pero no es la primera vez que vive esta situación el jugador barcelonista. Hace cinco años ya vivió un caso parecido, se rompió la tibia y el peroné. Por tanto esta sensación de ahora no le es tan desconocida. Afortunadamente, el calvario para el jugador está a punto de acabar y muy pronto la afición culé podrá volver a disfrutar de su calidad.