Ángel Rodado: "Tenemos una plantilla de mucha calidad"

El delantero azulgrana ha participado en un test creado por los medios del club, que consistía en responder un conjunto de preguntas variadas. Desde el fútbol, hobbies, referentes...

@rodadoangel9: "Intentaré ayudar al equipo no solo con goles, sino ofensiva y defensivamente"



Primeramente, Rodado analizaba la situación actual del equipo: "Creo que vamos de menos a más, el trabajo se está viendo cada semana y el equipo se está encontrando en el campo. Estamos muy contentos por la primera victoria, contra un rival muy importante y en un estadio muy complicado. Además de macar, mis primeros goles, fue muy bonito". Destacaba el azulgrana.



De seguido, el atacante del filial habló del Sergi Barjuan y de los objetivos a nivel personal y colectivo: "Desde el primer día ha sido muy cercano. Es muy exigente, pero el trabajo que está haciendo se está viendo en los últimos partidos. A nivel personal, quiero ayudar al equipo en todo lo posible. No solo con goles, también en trabajo ya sea ofensivo o defensivo. Y a nivel colectivo ir mejorando cada semana para lograr los 3 puntos, tenemos una plantilla de mucha calidad que esta preparada para eso." Afirmaba Rodado.

Continuando con su llegada al club, Ángel explicaba cómo fue y recordaba sus enfrentamientos en categorías inferiores: "Al principio me costaba un poco, los primeros días era muy tímido, pero ahora estoy muy adaptado y muy contento con el grupo. No se me daba nada mal jugar contra el Barça. Me acuerdo que en división de honor jugué 4 partidos contra el Barça y en todos logré marcar. Dejando al Barça a un lado, el "9" del Barça B menciono a dos de sus referentes futbolísticos: Destacaba a dos que son David Villa y Dani Güiza. Iba al estadio del Mallorca en la temporada que estuvo güiza y me fijé mucho en el, era una pasada". Recordaba con nostalgia.

Finalmente, en un plano más personal, el ex del Ibiza explicó algunas de sus aficiones en el tiempo libre: "Soy muy de ir a pasear con mi novia y el perro. También leer y jugar a la play, esas son mis tardes". Cerraba así el test para los medios del club.